Congo-Kinshasa: Un mécanisme de gestion des plaintes des parents, des élèves, etc. - EPST - Tony Mwaba inaugure le service call center " allô école "

Le ministère de l'EPST dirigé par le professeur Tony Mwaba Kazadi a connu un moment émouvant ce mercredi 30 mars 2022.

Il a procédé au lancement officiel du bureau chargé du service call center " allô école ", au sein de la Direction de Gestion de la Communication (DGC). Ce service call center " allô école ", a pour but de gérer les plaintes et de permettre l'interaction entre le ministère de l'EPST, les parents, les élèves et les partenaires éducatifs faisant face à des situations malencontreuses dans le milieu scolaire.

Prenant la parole, la secrétaire générale a.i à l'EPST a rappelé sur le point focal de l'inauguration de ce service call center, qui est un outil important de mécanisme de gestion des plaintes. "... C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir ici, pour la cérémonie du lancement officiel du service " allô école ", outil très important de mécanisme de gestion des plaintes, en sigle MGT, au sein du ministère de l'EPST. Le mécanisme de gestion des plaintes, est le cadre normatif, procédural et institutionnel qui sert d'espace d'interaction entre le ministère de l'EPST et les bénéficiaires de ces services sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo", fait-elle savoir, et d'ajouter : "créé par arrêté ministériel, ce dispositif permet au ministère d'être redevable vis-à-vis de ses bénéficiaires ou d'autres acteurs du sous-secteur de l'EPST en favorisant la communication entre les deux parties par la remontée des informations et le feedback... ", Renseigne la secrétaire a.i de l'EPST.

Elle a aussi rappelé la nature des plaintes recueillies par " allô école ". Il s'agira des plaintes dites non sensibles, c'est-à-dire, celles à caractère plus ouvert, ou d'ordre général qui n'entame pas la dignité ou la réputation d'une personne, et des plaintes dites sensibles, qui veut dire, les plaintes touchant au système éducatif, impliquant les individus, leur réputation et celle du ministère. Par ailleurs, le coordonnateur de PERSE a remercié le ministre de l'EPST, la banque mondiale, la DGC, les compagnies téléphonique, le DG de l'ARPTC et les équipes PERSE qui ont travaillé durement pour la mise en place de ce mécanisme call center " allô école ".

A son tour, le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi a martelé sur le système envisagé par le PERSE. Il faut noter celle de faire de l'école un environnement sécurisé et inclusif, inscrit comme indicateur lié au décaissement porté par la direction des ressources humaines. Et afin de préconiser la création de cet environnement sécurisé et inclusif, le ministère par le PERSE a élaboré le code de bonne conduite du personnel enseignant qui établit les normes des attitudes et des comportements de l'enseignant vis-à-vis de l'élève, ce qui est interdit et ce qui ne peut être tolérer, dont en particulier les violences basées sur le genre.

Ce moment a connu la présence de différentes autorités du pays, des cadres des entreprises et du personnel de l'EPST. Il a été sanctionné par une visite des locaux de service de call center " allô école " conduite par le directeur chef de service de la DGC, André Mushongo, qui a fait palper du doigt au ministre le travail entrepris par l'équipe. Il sied par ailleurs de retenir que le service call center a pour numéro " 178 ". Il ne nécessite pas des forfaits réseaux pour être rejoint.