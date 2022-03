Burkina Faso: Coup d'état du 24 janvier 2022 - " Des gens ont travaillé à saboter l'action du président roch kaboré ", désiré guinko

L'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré a animé une conférence de presse, le 30 mars 2022, pour réclamer la libération de l'ancien président. Pour Désiré Guinko, " des gens ont travaillé à saboter l'action du président Roch Kaboré au niveau de la sécurité et de la défense ".

La libération immédiate et sans condition de l'ancien président Roch Kaboré ! C'est ce que réclame l'Alliance citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré à travers une conférence de presse animée, le 30 mars dernier, au Centre national de presse Norbert Zongo. " Plus de 60 jours après le coup d'Etat militaire qui est intervenu dans notre pays et l'avènement du MPSR couronné par la prestation de serment du lieutenant-colonel Damiba et la mise en place d'un nouveau gouvernement, l'on note l'absence manifeste d'une volonté de mettre fin à la détention illégale et arbitraire de l'ex-président Roch Kaboré. (... ) Un tel homme épris de paix ne peut pas être détenu dans une prison que l'on présente comme une résidence surveillée alors qu'il s'agit bien d'une violation flagrante de ses droits ", s'est indigné Désiré Guinko.

L'Alliance, prévient-il, tient pour responsable le Président Damiba et le MPSR, s'il arrivait un quelconque souci au Président Kaboré. Pour Désiré Guinko et ses camarades, les armes acquises par le peuple pour le protéger ont été retournées contre ce même peuple au moment où l'armée était attendue au front pour protéger les populations. A la question de savoir si l'ex- président du Faso avait fait tout ce qu'il fallait pour lutter contre l'insécurité, son chargé de mission a été on ne peut plus clair. Pour lui, les actions de son ex-patron ont été sabotées pour justifier la prise du pouvoir par les armes. L'acquisition d'équipements, l'augmention du budget de l'armée, les différents changement successifs au sein de la Grande muette sont autant d'actions, selon lui, qui auraient permis de réduire les attaques terroristes.

" En décembre dernier, ceux qui ont pris les armes pour faire le coup d'Etat avaient tous été nommés à la tête des départements stratégiques de l'armée. Le président Damiba lui-même avait été nommé à la tête de la 3e région militaire. Des personnes qui étaient censées défendre le pays. Les personnes qui étaient censées apporter une solution à la situation sécuritaire ont préféré prendre des armes pour s'accaparer du pouvoir d'Etat, abandonnant ainsi le front pour lequel ils ont été appelés pour la défense du pays ", relève-t-il avant de confier : " Des gens ont travaillé à saboter l'action du président Roch Kaboré au niveau de la sécurité et de la défense. C'est une évidence. Il y a eu un sabotage accru et permanent pour empêcher l'action du président Roch Kaboré vers le succès. On a tiré vers le bas pour juste s'accaparer du pouvoir d'Etat ".

Pour obtenir gain de cause, des actions, a-t-il dit, seront engagées à partir du 31 mars 2022. Il s'agit, entre autres, d'actions auprès des coutumiers, des religieux, des grandes formations politiques, notamment auprès de l'ex-CFOP et de l'ex- Majorité, des organismes de défense des droits humains. Et de préciser qu'il ne mène pas la lutte pour la libération de son ex-patron parce qu'il a été remercié par les tenants du pouvoir actuel, mais sur la base de ses propres convictions, à savoir que l'armée doit jouer son rôle qui est d'assurer la défense de l'intégrité du territoire. " L'armée ne doit pas fuir le terrain pour venir s'accaparer le pouvoir d'Etat. C'est un principe que je défends et je le défendrai vaille que vaille. Mon combat est le rejet de toute prise du pouvoir par les armes, de tout coup d'Etat qui est aussi rejeté par notre Constitution ", a conclu Désiré Guinko.