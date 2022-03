Burkina Faso: Réseau des entrepreneurs du gulmu - Limaba lompo aux commandes

Le 27 mars 2022, s'est tenue l'Assemblée générale (AG) du Réseau des entrepreneurs du Gulmu (RESEG) de la région de l'Est. Une AG à l'issue de laquelle, les membres du réseau ont mandaté Limaba Lompo, directeur général de Global Business Solutions de tenir le bras de la structure pour les prochaines années. Limaba Lompo remplace à ce poste Larba Lankoandé en fin de mandat.

Tout en témoignant sa reconnaissance au président sortant et au bureau exécutif pour " les nombreux efforts fournis afin de poser les fondamentaux de l'organisation ", Limaba Lompo a rassuré de son engagement à poursuivre l'ancrage et les missions du réseau, à travailler au bon fonctionnement de l'association et à l'atteinte de ses objectifs. Il se dit prêt à travailler également à la solidarité et à faire du Réseau un précieux outil efficace pour la promotion du secteur privé du Gulmu. Le nouveau président du RESEG dit également mesurer les défis auxquels fait face la région de l'Est. Et pour les résorber, Limaba Lompo a pris l'engagement de travailler aux côtés des autorités et des partenaires au développement. Pour le secteur privé dont il a désormais la lourde responsabilité, il tend la main à tout le monde et sollicite leur accompagnement.

" Les difficultés et les embûches ne vont pas manquer comme pour toute organisation humaine mais je sais compter sur vous tous. A chaque fois que nous aurons une difficulté en face, nous saurons faire preuve de sagesse dans la communication pour la recherche des solutions ", a-t-il laissé entendre. Un appel visiblement entendu par le président sortant Larba Lankoandé qui dit également garantir " sa totale et entière disponibilité " pour la réussite de la mission du bureau entrant. En effet, ce fut une occasion également pour le bureau sortant de dresser le bilan de son mandat 2018-2022. Un bilan jugé positif à en croire M. Lankoandé malgré la pandémie du Covid-19, l'insuffisance en matière d'accompagnement de certains services déconcentrés et décentralisés et surtout l'épineuse question de l'insécurité qui a été " une véritable contrainte à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés ", a-t-il laissé entendre.

Qui est Limaba Lompo ?

Limaba Lompo, originaire du village de Mahadaga, dans la région de l'Est, est titulaire d'un Master of Business administration (MBA). Il est marié et père d'un enfant. Après une carrière professionnelle à Genève en Suisse, il décide de rentrer dans son pays en 2007 pour s'y installer définitivement. Il crée d'abord l'entreprise individuelle 2LBIZ puis en 2012, il s'associe avec un autre entrepreneur luxembourgeois pour bâtir la société Global Business Solutions (GBS) SARL dont il est le Directeur général. GBS évolue essentiellement dans les domaines de l'informatique, de la communication et de la sécurité. Il est également le Directeur de la société Formaplus créée en 2017, spécialisée dans la formation professionnelle continue et l'appui-conseils aux entreprises. Il crée en 2021 la société TDI SARL spécialisée dans le BTP et le génie civil. En 2015, Monsieur Limaba Lompo fonde, en partenariat avec d'autres jeunes entrepreneurs, l'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. Il est consultant sénior auprès de plusieurs organisations sur les questions liées à l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Cette passion pour l'entrepreneuriat et son engagement associatif lui ont valu une distinction honorifique de la Nation. En effet, en décembre 2018, il fut décoré Chevalier de l'Ordre du mérite du Commerce et de l'industrie.

La liste des membres du bureau exécutif national:

Fonctions:

Président: Lompo Limaba (Tapoa)

Vice-président: Sogli Kambassiba (Gnagna)

Secretaire général: Nassouri Romuald (Gourma)

Secrétaire général adjoint: Ouali Yenintierba (Tapoa)

Trésorier général: Mme Bazié/Lompo Djamila (Gnagna)

Trésorier général adjoint: Tindano Jean Marie (Gourma)

Secrétaire charge de l'organisation et de la formation: Nadinga Amos (Gnagna)

Secrétaire adjoint charge de l'organisation et de la formation: Sangli Moctar (Kompienga)

Secrétaire charge du partenariat et des relations extérieures: Thiombiano Gaston (Gourma)

Secrétaire adjoint charge du partenariat et des relations extérieures: Yollé Cheick (Gourma)

COMMISSAIRES AUX COMPTES:

1er Commissaire aux comptes: Nassouri Youmanli (Komondjari)

2ème Commissaire aux comptes: Natama Fayçal (Gourma)

Source : dossier de presse