Sénégal: Coupe du monde des malentendants - Le Sénégal logé dans le groupe D

Dakar — L'équipe du Sénégal des malentendants, championne d'Afrique en titre, jouera la prochaine Coupe du monde dans le groupe D contre les équipes de la Grèce, du Mexique, de l'Ouzbékistan et de la Pologne, a appris l'APS.

Cette compétition qui mettra aux prises 20 sélections nationales aura lieu au Brésil du 30 avril au 15 mai. Interrogé par l'APS, le directeur technique, Tassirou Diallo s'est dit confiant quant aux capacités de son groupe à réaliser une grande performance. Il a rappelé que la Coupe du monde est "une compétition relevée". L'objectif est de réussir "une très bonne participation", a-t-il dit, soulignant que le groupe se prépare depuis 2-3 mois. "Les entraînements ont débuté à Malika, à Mbao et depuis quelques temps au stade Alassane Djigo de Pikine", a expliqué l'ancien attaquant des Lions. Tassirou Diallo a appelé l'Etat à apporter son soutien à ce groupe qui est allé s'imposer au Kenya, suggérant la prise en charge d'un stage fermé pour les malentendants pour une dizaine de jours avant le démarrage de la compétition. "Nous attendons l'aide des autorités notamment lors de ces dernières semaines de préparation", a-t-il dit, rappelant que le chef de l'Etat (Macky Sall) a apporté son soutien au groupe avant et après la victoire au Kenya. En plus du Sénégal, les autres représentants africains à cette compétition sont l'Egypte logée dans le groupe A, celui de l'Argentine et le (finaliste de la CAN), dans le groupe C avec comme entre autres, l'Allemagne.