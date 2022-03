Sénégal: Grève de And Geuseum - Le mot d'ordre "bien respecté" à Pété

Podor — Le mot d'ordre décrété par l'Alliance des syndicats de la santé (And Geuseum) est "bien respecté" dans le District sanitaire de Pété, dans le département de Podor (nord), a déclaré jeudi, le secrétaire général de la section SUTSAS, Papa Ousseynou Gaye. Dans les 33 postes de santé le mot d'ordre est bien respecté. Le personnel a appliqué à la lettre les consignes et recommandations de l'Alliance des syndicats de la santé", a-t-il déclaré à l'APS, à la fin d'une réunion d'évaluation de la grève dans la zone. Les agents de santé membres de l'Alliance des syndicats de santé (And Geuseum) ont décrété mercredi un mot d'ordre de 72 heures de grève.

M. Gaye, par ailleurs infirmier-chef de poste d'Aéré-Lao, dans l'arrondissement de Cas-Cas, a par contre signalé que "la grève est relativement suivie" dans les centres de santé de Pété, Galoya et Aéré-Lao. Selon lui, "50% du personnel n'est pas syndiqué, ce qui fait qu'il y a plus d'activités dans ces structures". "Toutes les urgences sont prises en charge dans les toutes les structures sanitaires quel que soit le niveau sur la pyramide sanitaire du pays", a-t-il toutefois assuré. Le secrétaire général de la section SUTSAS du district sanitaire de Pété a fait part de la détermination du personnel de santé à poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Il a évoqué parmi leurs revendications, "la réforme du système indemnitaire plus juste pour les personnels de santé, à l'instar des autres corps de la fonction publique".