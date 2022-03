Congo-Brazzaville: Ouenzé 1 - Reprise de la circulation sur l'avenue Gallieni à Mpila

Réhabilité par le député de la première circonscription électorale de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, Juste Désiré Mondelé, le tronçon contre rail-dépôt air liquide, sur l'avenue Gallieni, au quartier 59 Mpila, a été remis en circulation le 30 mars, en présence de l'administrateur-maire, Marcel Nganongo.

Les travaux exécutés par la société Cissé Papy ont concerné la réparation de la chaussée dégradée, le traitement par pavage auto bloquant de la section allant du contre-rail " Dépôt air liquide " sur 80 mètres linéaires ; y compris d'autres aménagements liés au bouchage de certains nids de poule au moyen d'un traitement rigide. Il s'est agi concrètement de la construction, en sus de l'existant, d'un ouvrage de traversée sous chaussée, de type dalot simple, assisté d'une chambre de captage et d'une amorce de fossé triangulaire en aval. Les autres travaux concernent l'aménagement des trottoirs en béton pour piétons ; la réhabilitation du circuit d'eau de La Congolaise des eaux.

Une action saluée par les bénéficiaires dont le président du quartier 59, Serges Panzou, qui a rappelé que ce tronçon était devenu presque impraticable depuis près de quatre ans à cause, entre autres, des nids de poule et des chutes d'eaux de pluies. Selon lui, cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération " J'aime Ouenzé au sens propre ", lancée par l'administrateur-maire du cinquième arrondissement. " Aujourd'hui, par le truchement du député de Ouenzé 1, les habitants du quartier 59 sont les premiers bénéficiaires de cette grande opération. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires car les plus grands usagers de cette voie viennent d'ailleurs, parce que ce site est la porte d'entrée de la zone industrielle de Brazzaville ", a-t-il déclaré, remerciant le bienfaiteur.

Outre l'avenue Gallieni, la société Cissé Papy poursuit, toujours grâce au financement de Juste Désiré Mondelé, les travaux de curage des fossés et ouvrages de drainage existants sur une longueur estimée à 1000 mètres linéaires à Ounezé. Il s'agit notamment de la section allant de l'arrêt 753 sur l'avenue des 3 Martyrs en passant par le lycée de la Révolution, la clinique Gallessamy, le dépôt CFCO jusqu'à l'avenue Gallieni. A cela, s'ajoute la réparation de la chaussée et de son couronnement en pavés auto bloquants au croisement de la rue Bangangoulou à l'avenue Gampo-Olilou, sur une longueur de 60 m. Un travail appuyé par le personnel de la société Averda, supervisé et contrôlé par les services techniques de la mairie de Brazzaville.

L'administrateur-maire de Ouenzé a rappelé que le concept " J'aime Ouenzé au sens propre " avait plusieurs significations dont la plus directe consistait à réaliser une action pouvant impacter le futur de cet arrondissement. D'après Marcel Nganongo, Juste Désiré Mondelé a été le premier à répondre positivement à son appel. " Le geste que vous venez de réaliser nous va droit au cœur ; vous avez aussi pensé à nos élèves du lycée de la Révolution parce que ces derniers temps, quand il pleut, il y a un étang devant cet établissement ", a-t-il conclu.

Conseiller spécial du président de la République, chef du département politique, Juste Désiré Mondelé a rappelé la nécessité d'apporter à Ouenzé ce qu'il lui a donné. " Nous avons fait le choix, la main sur le cœur, d'apporter à Ouenzé ce que notre communauté nous a donné. Nous avons reçu de notre communauté la solidarité, l'éducation, l'esprit de famille et d'amitié. Ce Ouenzé doit être propre comme nous l'avions connu à Paul-Nsondé, à Pierre-Ntsiété, à Gampo-Olilou, au lycée de la Révolution, sur l'avenue Gallieni, la rue Bangangoulou et l'avenue Mgr Gassongo ", a-t-il souligné.

Il a, enfin, encouragé les chefs de quartier, de zone et bloc pour la sécurité qui règne à Ouenzé.