Congo-Brazzaville: Clôture du mois de la femme - Marie-Olive Lembe Kabila communie avec les femmes albinos

La présidente de l'association Initiative plus, Marie-Olive Lembe Kabila, a communié, le 30 mars, avec les femmes albinos et autres personnes vivant avec handicap (PVH), au cours d'une cérémonie organisée à Gombe par la Fondation Mwimba Texas (FMT), en collaboration avec l'association Bana Saint-Jean, à l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la défense des droits de la femme.

La célébration s'est déroulée sur le thème de l'année : " Promouvoir l'autonomisation des femmes et de la jeune fille ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique ". Elle a été l'occasion pour la marraine de la cérémonie de partager sa vision de l'autonomisation de la femme avec les femmes albinos et les personnes vivant avec handicap présentes dans la salle. Olive Lembe Kabila a saisi cette opportunité pour sensibiliser les femmes et jeunes filles albinos à leur autonomisation et de s'imprégner des réalités des femmes albinos réunies au sein de la FMT, en vue de trouver des solutions à certains de leurs problèmes quotidiens. Elle a promis de répondre toujours aux cris des albinos.

Très enthousiastes, les femmes albinos n'ont pas caché leur satisfaction de bénéficier de la chaleur maternelle de la part d'Olive Lembe Kabila. Dans leur mot de circonstance délivré par le vice-président de la FMT, Glody Mwimba, elles ont exprimé leur joie.

Pour matérialiser cette joie, la FMT a offert à la présidente de l'association Initiative plus un livre sur cette fondation dans le cadre du projet Blanc-ébène, et un tableau avec son effigie. " Merci, parce que cet amour que vous portez pour nous, nous rassure. Nous savons que nous ne sommes pas abandonnées. Votre présence en ce lieu témoigne de votre grandeur de cœur... ", a dit Merveille Ntumba, dans son mot.

Une sensibilisation à l'auto-prise en charge

La cérémonie a été ponctuée par plusieurs mots de sensibilisation des albinos dans leur façon d'être et dans leur auto-prise en charge. A côté d'Olive Lembe Kabila, la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse en charge du genre, Ghiannely Mavungu, a également été à l'honneur. Elle a profité de cette occasion pour marteler sur le comportement des filles albinos, leur égalité à d'autres catégories de personnes, mais également sur leur comportement en vue de faire face au changement climatique.

Les conseils sur les comportements à adopter face au changement climatique ont également été donnés par la représente de l'association Saint Jean ainsi que par le Dr Doloress, un médecin partenaire de la FMT qui envisage de créer un centre médical spécialisé où les albinos bénéficieront des soins appropriés.

Au cours de cette activité, les participants ont également assisté au ballet proposé par les albinos membres de la FMT. En plus des messages de conscientisation et autres activités, la présidente de l'association Initiative plus a partagé un repas de cœur avec toutes les personnes prsentes. Elle a également distribué des kits aux albinos contenant des crèmes solaires, de vaseline pure blanche, de savons, des ouates, des parasols et des pagnes, etc. Olive Lembe Kabila a également permis à chacun des participants à cette cérémonie de clôture du mois de la femme de rentrer à domicile sans trop de difficultés.