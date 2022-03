Congo-Brazzaville: Insertion socio-professionnelle - L'expérience du PDCE saluée par la Banque mondiale

L'institution financière internationale s'est engagée à appuyer le Congo dans l'encadrement des jeunes et leur autonomisation. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Ousmane Diagana, a visité le 30 mars le Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Céfa) des métiers du bâtiment, froid et climatisation où sont placés les jeunes du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE).

L'envoyé de la Banque mondiale s'est rendu sur le site du Céfa des métiers du bâtiment, froid et climatisation pour s'imprégner de l'expérience du PDCE, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 millions de dollars, dans le processus d'autonomisation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers la formation.

Ce centre de formation professionnelle est un projet d'une importance capitale, a estimé Ousmane Diagana, car le site met l'accent sur le métier du bâtiment en forte expansion. " Nous avons fait le tour et échangé avec les différents bénéficiaires de ce centre d'encadrement, qu'il s'agisse des métiers de maçonnerie, de l'électricité... J'ai été impressionné par le niveau de compétence des encadreurs et par l'engagement des bénéficiaires de la formation ", a-t- il ajouté.

La contribution de la Banque mondiale dans l'exécution des Céfa a permis la formation d'environ 5200 jeunes vulnérables à Brazzaville et Pointe-Noire. Un nouveau programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes projette d'atteindre un nombre similaire de bénéficiaires. " Nos collègues qui sont sur place vont faire régulièrement une évaluation d'impact pour que les jeunes qui sortent des centres d'encadrement puissent trouver les moyens de s'insérer professionnellement, en décrochant du boulot ", a insisté Ousmane Diagana.

À noter que l'appui des partenaires de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du PDCE, ciblant dix mille jeunes de 17 à 30 ans à Brazzaville et Pointe-Noire. Le PDCE contribue au renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes vulnérables des deux grandes agglomérations du pays.