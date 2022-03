Afrique: Changement climatique - La RDC et l'Egypte discutent de la Cop 27

Le président Abdel Fattah El-Sisi a reçu en audience, le 29 mars, la vice-Première ministre et ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo (RDC), Ève Bazaïba Masudi, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Eve Bazaïba était porteuse d'un message du président congolais, Félix Tshisekedi, indique le site web de la présidence égyptienne.

Le porte-parole de la présidence de la République égyptienne a déclaré qu' Eve Bazaïba Masudi a remis au président El-Sisi une lettre du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Ce dernier a exprimé dans celle-ci sa fierté pour les relations stratégiques que les deux pays partagent et le niveau qu'elles ont atteint, notamment en termes de coordination, de consultation politique et de coopération économique.

Dans cette lettre, a fait savoir le porte-parole égyptien, le président congolais a favorablement apprécié les efforts inlassables de l'Égypte, sous la direction du président El-Sisi, pour faire avancer l'agenda africain dans le contexte du changement climatique. Il s'agit de soutenir une position africaine unifiée et d'œuvrer à la pleine activation des initiatives proposées, de confirmer l'unité de la position africaine, de répondre aux aspirations du peuple africain et de prendre en considération ses préoccupations.

l'objectif est deparvenir à un développement global et durable du continent. Dans ce contexte, a fait savoir la présidence égyptienne, Félix Tshisekedi a souligné sa confiance dans le fait que la conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui se tiendra à Sharm El-Sheikh en novembre prochain, représentera une étape cruciale pour mobiliser l'effort international conjoint, afin de faire face au changement climatique, qu'il s'agisse de s'attaquer à ses effets négatifs ou de prendre des mesures internationales pour en réduire les causes et poursuivre les efforts de réduction des émissions.

Priorité absolue au dossier du changement climatique

Pour sa part, apprend-on, le président El-Sisi, tout en adressant ses salutations au président Félix Tshisekedi, a affirmé que son pays continuera à soutenir la RDC et à lui fournir toute l'assistance possible.

Le président El-Sisi a également souligné que l'Égypte accorde une priorité absolue au dossier du changement climatique aux niveaux africain et international, notamment en accueillant la prochaine conférence des Nations unies sur le changement climatique à Sharm El Sheikh. Cette démarche, fait-on savoir, s'inscrit dans la continuité du rôle que l'Égypte a entamé de 2015 à 2017, lorsqu'elle a présidé la Conférence des ministres africains de l'environnement et le Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique.

Le président El-Sisi a souligné la volonté de l'Égypte de s'engager sérieusement, de coordonner et de mobiliser le soutien nécessaire aux pays africains pour assurer leur adaptation rapide aux impacts économiques et sociaux négatifs du changement climatique à court, moyen et long termeS. Il s'agit, en outre, de travailler avec toutes les parties, au nom et pour le compte du continent africain, afin de garantir un résultat équilibré du sommet de Sharm El Sheikh qui contribuera à soutenir les efforts internationaux pour faire face au changement climatique, et à renforcer la capacité des pays en développement à s'adapter et à accéder aux financements.

Le porte-parole de la présidence égyptienne a ajouté que la réunion a porté sur les perspectives d'avancement des efforts africains conjoints visant à renforcer la solidarité pour faire face au changement climatique et à ses répercussions négatives, contribuant ainsi à placer les préoccupations et les aspirations du continent sur la scène internationale des négociations sur le changement climatique.