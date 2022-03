Algérie: La Protection civile appelle les citoyens à la prudence pour un Ramadhan sans accidents

Alger — La Protection civile a appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires et à lever le degré de la vigilance durant le mois de Ramadhan pour éviter les divers accidents ainsi que les risques liés au jeûne.

En prévision du mois sacré de Ramadhan durant lequel le risque des accidents domestiques est très élevé, les citoyens sont invités à "prendre les précautions préventives nécessaires et de prudence pour un Ramadhan sans accidents", indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Ainsi, pour réduire les accidents de la circulation et les accidents domestiques durant le mois sacré, la Protection civile a rappelé à l'ensembles des citoyens "des conseils et mesures de sécurité à observer", recommandant aux conducteurs, notamment ceux des transports collectifs (bus, taxi) et les conducteurs effectuant des longs trajets, de "respecter le code de la route en évitant les excès de vitesse et le respect de la distance de sécurité", en les incitant également à faire "des pauses en cas de fatigue ou somnolence".

D'autre part, les intoxications alimentaires enregistrées durant ce mois sacré sont généralement attribuées au "non-respect des conditions de conservation (rupture de la chaîne de froid), l'exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique et le manque d'hygiène", note la même source qui insiste sur le "respect rigoureux" des mesures barrières préventives anti-Covid-19, et ce "malgré la courbe descendante de la pandémie".

La Protection civile assure, à ce propos, que le numéro de secours "14" et le numéro vert "1021" sont mis à la disposition des citoyens en cas d'incident ou d'accident, tout en les invitant à "préciser la nature du risque, le nombre de victimes et l'adresse exacte pour une prise en charge rapide".