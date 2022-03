Algérie: Accidents de la circulation - Cinq morts et 395 blessés en une semaine

Alger — Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 395 autres ont été blessées dans 322 accidents corporels de la circulation, survenus du 22 au 28 mars en cours, en zones urbaines, a indiqué jeudi un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Comparativement aux statistiques enregistrées la semaine dernière, le bilan fait état "d'une hausse du nombre d'accidents (+27) et de blessés (+49) et d'une baisse des décès (-05)".

Selon les mêmes données, "le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+98%), en raison notamment du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue, du manque de vigilance au volant et d'autres facteurs liés à l'entretien du véhicule", ajoute le communiqué.

La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la route au respect du Code de la route et à davantage de vigilance et de prudence lors de la conduite, rappelant que les numéros vert 15-48 et de secours (17) mis à la disposition des citoyens 24h/24h, conclut le communiqué.