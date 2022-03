Afrique: Coupe du monde 2022 - Voici les pots pour le tirage au sort

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé son baromètre mensuel, ce 31 mars 2022, à la veille du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Un Classement FIFA avec lequel le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans le pot 3, tandis que le Cameroun et le Ghana seront dans le 4e et dernier pot. Le Qatar, pays hôte, est tête de série avec le Brésil, la Belgique, la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal.

Pas de surprise pour les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2022. Lors du tirage au sort, prévu ce 1er avril 2022 à Doha, elles seront dans les deux pots rassemblant les pays les moins huppés, avec les trois nations pas encore qualifiées pour la phase finale.

Voici les pots en question :

POT 1 : Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal

POT 2 : Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie

POT 3 : Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie

POT 4 : Cameroun, Canada, Equateur, Arabie Saoudite, Ghana, Vainqueur barrage européen, Vainqueur barrage intercontinental 1, Vainqueur barrage intercontinental 2

Demain, à partir de 16h TU (18h à Paris et 19h à Doha), les mains de gloires du foot comme Cafu et Lothar Matthäus piocheront d'abord la boule du Qatar, pays hôte, qui ira automatiquement dans le groupe A du tournoi. Puis ils prendront les sept autres boules du pot 1, les huit du pot 2, celles du pot 3 et enfin celles du pot 4.

Le Sénégal avec la France ?

Attention, règle immuable : deux équipes d'une même confédération (Afrique, Amérique du Sud, Asie, etc.) ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe, si on excepte l'Europe et ses 13 représentants au Mondial 2022. Impossible donc que le Sénégal et le Cameroun soient dans le même groupe durant cette 22e Coupe du monde.

En revanche, les champions d'Afrique sénégalais peuvent tout à fait se retrouver avec les champions du monde français, des Allemands qui ont gagné le Mondial 2014 et le vainqueur d'un des barrages intercontinentaux... Place à l'imagination en attendant la cérémonie.

COUPE DU MONDE 2022 : DES QUALIFICATIONS ENCORE COURS

Fait rare, le tirage au sort de la Coupe du monde va avoir lieu avant qu'on ne connaisse toutes les équipes qualifiées pour la phase finale (21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar). 29 pays ont décroché leur place pour le Mondial. Du fait de la crise du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, trois billets restent à attribuer. En Europe, le match des Ukrainiens contre les Ecossais a été repoussé à juin. Son vainqueur affrontera dans la foulée le Pays de Galles lors d'une rencontre décisive. Le 13 ou le 14 juin, le Costa Rica affrontera la Nouvelle Zélande et le Pérou sera opposé aux Emirats arabes unis ou à l'Australie, durant deux barrages intercontinentaux.