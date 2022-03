Nigeria: Attaque de train à Kaduna, condoléances des confessions chrétiennes

Abuja — "Nos cœurs et nos prières vont aux familles endeuillées et nous prions pour que Dieu leur apporte du réconfort comme nous prions pour le prompt rétablissement de ceux qui ont subi des blessures ", a déclaré le pasteur John Joseph Hayab, Président de l'Association chrétienne du Nigeria (CAN) dans l'État de Kaduna, présentant, au nom de toutes les confessions chrétiennes, ses condoléances aux victimes de l'attaque du train sur la ligne Abuja-Kaduna, survenue dans la soirée du 28 mars (voir Fides 30/3/2022).

Le président de la CAN (association à laquelle appartient la Conférence des Évêques du Nigeria) à Kaduna, a également invité les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté "à continuer à prier et à faire ce qui est nécessaire pour que la paix règne".

Le 28 mars vers 21 heures, un train transportant environ 400 passagers a été attaqué par un commando terroriste qui a fait sauter les rails, obligeant le train à destination de Kaduna à s'arrêter entre Rijana et Katari. Les terroristes sont montés dans le train et ont tiré sans discernement. Selon les rapports des voyageurs, les attaquants ont ciblé en particulier les wagons de première classe.

Au moins huit personnes sont mortes, une trentaine ont été blessées et un nombre inconnu de voyageurs ont été enlevés, dont le directeur de la Banque de l'agriculture. Selon la presse locale, les ravisseurs ont contacté les familles des personnes enlevées et ont exigé une rançon pour leur libération.

Le fait que les terroristes aient principalement ciblé des personnes issues des classes supérieures suggère que, comme le dit le pasteur Hayab, "ils semblent avoir développé un réseau étendu pour recueillir des informations et planifier soigneusement leurs actions".