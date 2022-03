Ile Maurice: Questions parlementaires - Les voyages à Dubaï et la MBC reviennent sur le tapis

Les membres de l'opposition ne lâchent pas l'affaire. Pour la séance de mardi, le député Patrick Assirvaden avait déposé une question sur les voyages des ministres et des fonctionnaires aux Emirats arabes unis pour participer à l'Exposition universelle de Dubaï.

Cependant, la question destinée au Premier ministre, en dernière position, n'a pas été prise, faute de temps. Les députés de l'opposition semblent avoir changé de stratégie pour avoir des informations sur la présence de fonctionnaires et de ministres à cet événement lors de la prochaine séance parlementaire. Par exemple, la députée du Parti travailliste Stéphanie Anquetil demandera à la ministre Kalpana Koonjoo-Shah de rendre publics les noms de ceux qui faisaient partie de la délégation ministérielle à Dubaï, en octobre, pour le Women Entrepreneurs Show et combien d'entrepreneures étaient dans la délégation.

Au MMM, Reza Uteem cherchera auprès du ministre des Finances, Renganaden Padayachy, le montant des dépenses effectuées par l'Economic Development Board pour participer à la Dubaï Expo 2020. Le député du PTr Ritesh Ramful adressera la même question au même ministre, mais libellée différemment, avec plus de précisions. De son côté, Ehsan Juman, également un député rouge, demandera à Renganaden Padayachy le coût des voyages effectués par des ministres et le président de la République ayant participé à l'Exposition universelle de Dubaï.

Des questions sur la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) sont aussi à l'agenda. Le whip de l'opposition et élu du PMSD, Patrice Armance, souhaite savoir si le Premier ministre a l'intention de déposer une copie du rapport du "comité Valère". Pour rappel, la secrétaire permanente Sandrine Valère avait été désignée pour enquêter sur les incidents impliquant le directeur général de la MBC, Anooj Ramsurrun, et le réalisateur Shiam Persand. Concernant le directeur général de la MBC, Patrick Assirvaden posera une question au Premier ministre sur ses qualifications et s'il a des antécédents judiciaires.

La consommation et la cherté de la vie demeurent deux sujets d'actualité. Le député Michael Sik Yuen a déposé une question sur les aliments dont les prix sont contrôlés. Il veut savoir si le gouvernement a fait un inventaire des stocks de ces produits afin d'éviter toute pénurie. Son collègue de parti, le Dr Farhad Aumeer, veut avoir la liste des produits importées de l'Ukraine et de la Russie. De son côté, le député du PMSD Richard Duval adressera une question au ministre du Commerce, Soodesh Callichrun, sur la qualité de la farine vendue sur le marché. Au PMSD toujours, Kushal Lobine veut que le ministre des Finances énumère les mesures prises par le gouvernement face à la flambée de prix de diverses marchandises.

La contamination des aliments agricoles par l'utilisation excessive de pesticides demeure une source d'inquiétude. La députée du MMM, Joanna Bérenger, adressera une question à Maneesh Gobin sur le contrôle des pesticides. Toujours au MMM, Deven Nagalingum interpellera le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, sur la somme de Rs 100 que les pharmaciens comptaient réclamer aux consommateurs. Au PTr, Osman Mahomed questionnera le ministre Alan Ganoo sur l'éventualité d'une hausse du ticket de Metro Express.

Pour sa part, le président des Mauves, Reza Uteem, a une question sur la dépréciation de la roupie face aux principales devises. Toujours sur le plan économique, Ritesh Ramful aura une interpellation sur le déficit budgétaire 2021-2022. Aadil Ameer Meea aura trois questions économiques adressées à Renganaden Padayachy, dont l'une concerne la dette publique.

Sur le plan de la santé, Karen Foo Kune du MMM aura une question sur l'achat de Molnupiravir. Le député Farhad Aumeer s'intéresse au même sujet. Il a une interpellation également sur le nombre de personnes contaminées par les variants Delta et Omicron du Covid-19 depuis octobre. Franco Quirin veut avoir le nombre de vaccins des marques Sinopharm, Sputnik et AstraZeneca achetés ou obtenus depuis janvier 2020 et le stock disponible.

Par ailleurs, face à la violence domestique, Ariane Navarre-Marie demandera à la ministre de l'Égalité du genre si le gouvernement compte amender la Domestic Violence Act. Elle a aussi une question sur les écoliers et étudiants qui n'ont pas pu intégrer le système éducatif depuis l'apparition du Covid-19 à Maurice alors que Mahend Gungapersad a une question sur les classes en ligne durant la période d'avril à juin 2020.