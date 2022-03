Ile Maurice: Affaire Michaela Harte - Charge de complot pour vol retenue contre Dassen Narayanen

Dassen Narayanen s'était senti mal lors de son arrestation mardi et avait été admis à l'hôpital du Nord. Un peu plus tard quand il s'est remis, les officiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT) sont venus le chercher. Il a été présenté au tribunal de Mapou hier sous une accusation provisoire de conspiracy to commit larceny. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il est retourné en cellule policière. Son interrogatoire se fera dans les prochains jours.

Les hommes de l'ASP Ghoorah de la MCIT de la division Sud ont arrêté mardi Dassen Narayanen, un ancien vigile de l'hôtel Legends. Au vu de nouvelles preuves dans le meurtre de Michaela Harte, le bureau du Directeur des poursuites publiques a demandé que le suspect soit à nouveau interrogé. Ce dernier a retenu les services de Me Vikash Teeluckdharry. Arrêté une première fois en 2011, il avait été acquitté par le tribunal. Michaela Harte, une Irlandaise de 27 ans, avait été assassinée pendant sa lune de miel le 10 janvier 2011.

La police a objecté à sa remise en liberté du fait qu'il pourrait influencer d'autres témoins et qu'il pourrait s'enfuir. Il est donc retourné en cellule policière. Nous avons sollicité son avocat pour une déclaration, hier. Il explique que le frère de son client, Krishna Narayanen a déclaré, sur les ondes d'une radio privée, que des policiers lui ont dit que si son frère Dassen coopérait dans l'enquête, il obtiendrait Rs 1 million de l'ex-époux de Micheala Harte. Il explique que la police l'a induit en erreur sur l'admission de son client à l'hôpital du Nord car ce dernier s'est finalement retrouvé à l'hôpital Jeetoo menotté à son lit. "Je n'ai pas été informé qu'il avait changé d'hôpital. Aujourd'hui, alors que j'attends sa décharge, je rends visite à mon client vers 13 heures et là j'apprends qu'il s'est rendu à la cour de Rivière-du-Rempart depuis 11 h 30."

Me Vikash Teeluckdharry a alors soumis deux motions au tribunal de Rivière-du-Rempart. "Aucune déclaration ne devrait être prise de l'accusé jusqu'à ce que le médecin traitant de l'hôpital donne un rapport que mon client est en mesure de donner sa déposition." En second lieu, il a demandé au responsable de la MCIT du Sud de l'informer des déplacements de son client d'un établissement à un autre. Aussi, que son client ait accès à son avocat car c'est son droit constitutionnel. "Le police prosecuteur a pris l'engagement qu'il communiquerait le ruling à la MCIT. Je me suis rendu en personne à la MCIT pour transmettre le message." Sur les lieux, un inspecteur a téléphoné au police prosecutor pour confirmer ce ruling et Me Teeluckdharry a été choqué d'apprendre que "no such ruling was given in Court". "Il m'a fallu demander du temps et mettre une requête suite aux conditions de santé de mon client pour repartir en cour et avoir un ruling", ajoute-t-il.