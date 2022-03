Ile Maurice: Photographie - Ulrick François, jeune "self made man" qui fait parler les clichés

Les photos d'Ulrick François racontent une histoire. Les moments de joie, les natures mortes ou les symboles sont convertis en clichés révélateurs. Âgé de 26 ans et habitant Port-Louis, Ulrick François a fait de la photographie sa passion, même si cet art n'est pas souvent mis en valeur à Maurice, la profession étant surtout largement représentée dans les secteurs de la presse et de la communication. C'est uniquement après avoir appris quelques techniques de base que cet autodidacte a pris goût à immortaliser les mille et une facettes de Maurice.

C'est à l'âge de 13 ans qu'il a commencé à faire des photos. Avec l'aide de nouvelles technologies et en faisant des recherches, le photographe a vite gravi les échelons. Aujourd'hui, il a sa propre entreprise, Ulrick François Photography, qui réalise des shootings professionnels, fait des photos de mariage et exécute bien d'autres projets selon la demande des clients.

À part sa passion pour la photographie, Ulrick, aussi connu comme Mauritius adventurer, est un content writer pour des compagnies. Il est aussi un certified freediver, un aventurier et le brand ambassador de Décathlon Maurice. Pour le jeune homme, la photographie est un domaine qui ne cesse d'évoluer et où on apprend toujours quelque chose de nouveau. "Ma passion pour l'image se confirme et je ne cesse de découvrir le monde de la photo. C'est à travers ma caméra que je veux monter la beauté des choses aux gens. Ma photo parle de moi." Passionné d'aventures, Ulrick François a lancé un autre projet, le Sunrise Hike at Le Pouce. "Beaucoup de gens ont été fascinés par mes photos et m'ont contacté pour partir à l'aventure ensemble."

Malgré sa courte carrière, Ulrick François est déjà connu de nombreux Mauriciens. En 2019, pour le voyage du Pape à Maurice, il était parmi les principaux photographes accrédités à l'arrivée et au départ du souverain pontife à l'aéroport. Il a aussi contribué au lancement de Metro Express. "C'est à travers mes photos et le bouche-à-oreille que des gens ont commencé à me connaître et à apprécier mes photos."

Grâce à Facebook ou Instagram, le photographe donne aujourd'hui une nouvelle dimension à son art riche en couleurs, paysages et portraits. Les appréciations tout autant que les critiques l'aident à prendre de l'assurance, d'autant plus que, de nature plutôt discrète, il préférait jusqu'ici se cacher derrière son objectif.

Il a récemment participé à un repor- tage sur l'île Maurice diffusé sur TF1. "Le reportage parlait des influenceurs et créateurs de contenu à l'île Maurice. Je suis le photographe de Katia, une influenceuse à Maurice et on part ensemble à l'aventure pour créer des contenus en montrant à des Mauriciens et des touristes, la beauté de l'île à travers nos photos", explique Ulrick.

Le jeune homme précise que les études de photographie coûtent très cher ! "Alors avant d'investir, il faut être sûr d'avoir ce don, car n'importe qui ne peut pas devenir photographe. Il faut également savoir créer des liens avec son sujet pour qu'il oublie l'objectif et se dévoile de manière plus profonde."