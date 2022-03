Togo: Inclusion - 100 millions de dollars de la BM

La Banque mondiale a approuvé mercredi un financement de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) en faveur du Togo.

La Banque mondiale a approuvé mercredi un financement de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour soutenir le programme de croissance inclusive du Togo, et contribuer à ses efforts pour créer un espace fiscal ainsi qu'améliorer la viabilité financière et la prestation de services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Cette seconde opération a pour objectifs de renforcer la gestion budgétaire et de la dette ainsi que d'améliorer la viabilité financière et l'accès à l'électricité et à l'eau des ménages les plus vulnérables, indique le communiqué. Cet appui encourage non seulement l'amélioration de la performance financière de la compagnie d'électricité du Togo (CEET), mais aussi son efficacité énergétique. Enfin, l'opération accompagne des mesures relatives à la viabilité financière du service public de l'eau (TdE), une gestion durable des ressources en eau et une amélioration de l'accès pour les plus vulnérables. L'aide ainsi détaillée s'aligne sur les priorités du Plan national de développement 2018-2022 et sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précise la BM. ' (... ) D'importants progrès relatifs à la mobilisation de ressources domestiques ont été réalisés ces dernières années. Ce financement accompagne des réformes transformatrices pour élargir l'assiette fiscale tout en améliorant l'efficacité des dépenses publiques par le renforcement des marchés publics, de la gestion des investissements publics et des procédures de Partenariat Public-Privé', déclare dans le communiqué Hawa Cissé Wagué, représentante résidente de la Banque mondiale pour le Togo.