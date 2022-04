Sénégal: Les 10 ans au pouvoir de Macky Sall

Élu le 25 mars 2012, le président sénégalais Macky Sall vient de boucler 10 ans à la tête du pays. Voici les points forts et les points faibles de sa gouvernance selon des Sénégalais interrogés par notre correspondant sur place.

Le président Macky Sall ne fait pas l'unanimité mais pour certains citoyens c'est le meilleur président sénégalais depuis les indépendances. Oumar Gueye est catégorique Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs.

"Macky Sall a fait d'énormes réalisations qu'aucun président n'a pu faire de Senghor à Wade en passant par Diouf. Les infrastructures qu'il a construites en témoignent. Les ponts, le Bus Rapid Transit, le Train Express Régional sont parmi toutes ses réalisations qui montrent que son bilan est plus que satisfaisant", se félicite-t-il.

Il précise cependant n'avoir "jamais voté pour lui mais j'aime bien tout ce qu'il a accompli. Et beaucoup de pays africains nous l'envie. Tous les autres Africains apprécient bien son travail et ça veut dire beaucoup de choses. Chaque pays voudrait l'avoir comme président".

Sur le plan des infrastructures Arona Faye reconnaît les réalisations du Président Macky Sall. Cependant il juge que sa politique sociale n'est pas une réussite. "Ça fait très longtemps que nous subissons beaucoup de manquements au sein de notre société sur le plan de l'eau notamment. Il y a des pénuries d'eau intempestives qui nous bousculent la vie", se plaint-il.

Pour Arona, "certes il a fait des réalisations sur le plan sportif comme la construction du stade Abdoulaye Wade qui est vraiment une innovation sur le plan footballistique international et plein de choses". "La population a faim, elle a soif, le pouvoir d'achat est très limité et c'est vraiment dur pour le Sénégal. J'espère qu'il fera vite son mandat et il pourra partir pour qu'un autre vienne pour pouvoir changer les choses", affirme-t-il.

Même son de cloche chez les jeunes qui s'attendaient à beaucoup mieux suite notamment aux différents projets annoncés en leur faveur.

Abdoulaye Coulibaly étale ses regrets:"il devrait plus miser sur l'emploi des jeunes. Il y a eu beaucoup de promesses à l'endroit des jeunes vis à vis de leur employabilité mais toujours rien". "On a beaucoup espéré et on espère toujours d'ailleurs mais sur ce point-là pour moi, il y avait mieux à faire", regrette-t-il. Comme ses prédécesseurs, il reconnaît néanmoins qu'il n'y a rien à dire concernant les infrastructures. "Depuis qu'il est là tout fonctionne à merveille. De tous les présidents Wade Diouf ou Senghor il en a le plus fait. Les déplacements sont devenus plus faciles mais ce n'est pas suffisant, les jeunes doivent trouver un emploi", se félicite-t-il.

Un constat partagé par Sadiya Cissé. Une jeune dame qui se dit désabusée par le manque d'emplois pour la jeunesse. "Il a fait 10 ans mais oui j'ai vu ces réalisations concernant juste des constructions et concernant les jeunes j'ai rien trouvé d'aussi grandiose. Il doit améliorer de stratégie ou bien laisser ses dernières années s'écouler qu'il laisse le pouvoir", estime-t-elle.

D'après ces citoyens sénégalais, le président Macky Sall présente un bilan mitigé au bout de 10 ans d'exercice du pouvoir. Cependant, tous s'accordent à dire que son bilan sur le plan des infrastructures est très positif et de loin le meilleur parmi ceux de tous les présidents du Sénégal.