Afrique de l'Ouest: Le 10ème Forum régional côtier prône une vision concertée pour l'économie bleue en Afrique de l'Ouest

Saly Portudal — Les participants à la 10ème édition du Forum régional marin et côtier des pays du littoral ouest-africains ont exhorté les Etats et la communauté internationale à promouvoir, en Afrique de l'Ouest, une vision concertée pour l'économie bleue.

Cette vision doit être de nature à permettre la promotion de stratégies sectorielles respectueuses des principes de gestion durable des océans, ont-ils indiqué, dans une déclaration dite de Saly-Portudal.

Cette déclaration a été rendue publique, jeudi après-midi, avant la clôture officielle de cette rencontre de quatre jours, axée sur le thème "la santé des océans : enjeu de développement durable en Afrique dans les pays de la côte ouest africaine".

Les participants ont exprimé leurs "engagements pour la défense et la conservation des écosystèmes en Afrique de l'Ouest (... )".

Ils invitent les décideurs à "conduire des initiatives visant la réduction de la plastification des océans". A cet effet, ils appellent à privilégier "les approches sous régionales, comme la promulgation de normes juridiques interdisant l'utilisation des sachets plastiques (... )".

Ils disent vouloir "un soutien aux initiatives portées par les communautés côtières aux fins de préserver leurs moyens d'existence durable et de renforcer leur résilience socio-écologique par rapport aux conséquences du changement climatique et de la dégradation de l'océan dans leur zone marine et côtière".

Cela nécessite, selon eux, un "renforcement des partenariats et des cadres de concertation et de collaboration afin de mobiliser des ressources techniques et financières adéquates pour faire face aux multiples défis de la zone côtière et marine ouest-africaine".

De même ont-ils plaidé pour "le soutien et la promotion de solutions fondées sur la nature, dans la perspective de la restauration des écosystèmes marins et côtiers tout en renforçant les capacités des acteurs étatiques et non étatiques".

Ils se disent préoccupés par la dégradation des océans du fait de la pollution, des activités maritimes liées en particulier à la croissance bleue, à la surpêche, à la plastification.

Toutefois, ils ont tenu à "reconnaître les efforts et les initiatives mis en œuvre aux échelles locale et sous régionale pour la préservation des écosystèmes océaniques et la gestion durable de leurs ressources naturelles".

Ils ont fait par ailleurs part de "leur engagement à œuvrer pour conserver et gérer durablement les océans et les ressources naturelles de la zone côtière et marine ouest africaine".