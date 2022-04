Congo-Kinshasa: La MONUSCO apporte son soutien au nouveau Programme de démobilisation des ex-combattants

communiqué de presse

La République Démocratique du Congo s'est dotée d'une stratégie nationale de mise en œuvre du Programme de Démobilisation, Désarmement, Relèvement communautaire et Stabilisation (P-DDRCS) des ex-combattants.

La cérémonie d'appropriation de ce programme a eu lieu au cours d'un atelier présidé par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le 17 mars dernier à Kinshasa.

La stratégie nationale est un outil technique du gouvernement congolais. Son objectif majeur est la stabilisation et la sécurisation de la partie Est de la Rdc. Cette stratégie contenue dans le P-DRRSC est piloté par le Chef de l'Etat.

Ce programme repose sur cinq piliers majeurs, notamment la Résolution des conflits, la Restauration de l'autorité de l'Etat et la sécurité, le Relèvement économique et la Réintégration communautaire, la Stabilisation, développement économique et social ainsi que la Communication et la sensibilisation à l'Est de la Rdc.

L'adoption de cette stratégie marque une avancée significative pour la RDC, vu l'absence d'un programme DDR national dans le pays depuis quelques années.

Dans son mot d'ouverture, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souligné que le gouvernement est engagé dans ce processus avec la MONUSCO qui est en phase de retrait.

'Cette stratégie constitue un outil important qui va nous permettre de prendre la relève des attributions de la Mission après son retrait total et effectif du pays', a-t-il déclaré.

Le coordonnateur du P-DRRSC, Tommy Tambwe, a dans son allocution salué la collaboration et l'implication de la Monusco pour son engagement ferme et son appui indéfectible dans l'élaboration du projet et dans la mise en œuvre et l'organisation de plusieurs activités sur terrain dans les provinces. "La MONUSCO nous a apporté un soutien technique de taille pour la rédaction du draft de cette stratégie nationale qui fait objet de discussion aujourd'hui", a-t-il souligné.

Sous le même ton, il a aussi salué la participation des experts de l'Onu venus de New-York pour ajouter un plus à l'élaboration de ce document d'une centaine de pages.

La Décentralisation, l'élément novateur au cœur du P-DRRSC

Le coordonnateur du P-DDRSC a aussi affirmé que ce nouveau programme connait plusieurs innovations par rapports aux trois précédents pilotés dans le passé. Référence a été faite au DDR1, DDR2 et au DDR3 dont les résultats sont mitigés, selon lui.

'Le P-DDRSC tire sa force des erreurs et échecs des programmes passés' a-t-il soutenu.

L'un de ses éléments novateurs clés c'est la décentralisation dans la prise des décisions.

Les pouvoirs sont délégués aux gouverneurs des provinces, jusqu'aux autorités territoriales et locales. A ceci, il faut ajouter la participation active de la société civile à tous les niveaux et même des communautés locales victimes de l'activisme des groupes armés.

Dans ses aveux, M. Tambwe a révélé que ces parties prenantes n'étaient pas prises en comptes dans les trois programmes précédents. "Cette fois-ci, nous avons tenu à tout prix à corriger ces erreurs", a-t-il déclaré, avant de soutenir que cette stratégie tient compte du besoin réel des communautés, avec comme principe : Dans la communauté, Pour la communauté et Avec la communauté.

La MONUSCO réitère à l'Etat congolais son engagement

Prenant part aux assises de Kinshasa, Bintou Keita, la Représentante du Secrétaire Générale de l'Onu en RDC, salue l'adoption d'un programme harmonisé de consolidation de la paix qui se réalise dans les communautés et par les communautés, et qui intègre la stabilisation comme approche qui intègre le dialogue, la transformation des conflits, la restauration de l'autorité de l'État, le DDR, la réintégration à base communautaire, et le relèvement communautaire.

Pour la cheffe de la MONUSCO, l'absence d'un programme DDR s'est fait sentir depuis des années dans le pays. Cela s'est traduit par une multiplication des groupes armés, ainsi que le recrutement, et dans certains cas le " ré-recrutement ", de milliers d'hommes et de femmes. A cela s'ajoute également des garçons et des filles qui ont vécu les horreurs des conflits, souligne-elle.

Faisant écho de ce qu'a déclaré le coordonnateur du programme, la cheffe de la MONUSCO rappelle la vision du PDDRCS qui est : dans la communauté, avec la communauté et pour la communauté. " A cela j'aimerais bien ajouter " par la communauté ", car cette dernière va porter la lourde tâche de chercher des solutions localement conçues aux conflits et à la réintégration des ex-combattants, des retournés, et des jeunes à risques et autres personnes marginalisées. Les populations ont vécu des années de conflit et de déstabilisation, et il nous revient d'assurer qu'elles tiennent les rênes dans la recherche de solutions aux conflits et qu'elles deviennent des acteurs de développement dans leurs communautés respectives ", a-t-elle insisté.

Elle a en outre réitéré la volonté et l'engagement des Nations-Unies à accompagner l'Etat congolais dans la mise en place de cette nouvelle stratégie nationale.

Plusieurs partenaires financiers et techniques du gouvernement ont pris part aux débats sur la nouvelle stratégie nationale.

En fin de journée, le programme a été amendé et adopté à l'unanimité. Il sera soumis au comité de pilotage dirigé par le chef de l'Etat pour validation.