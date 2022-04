Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les députés condamnent le comportement "criminel et récidiviste" du M23

Les députés provinciaux du Nord-Kivu condamnent le comportement "criminel et récidiviste" du mouvement rebelle du M23. Huit élus de différents territoires de la province se sont ainsi exprimés dans une déclaration politique rendue publique mercredi 30 mars à Goma.

Ces derniers compatissent avec les populations victimes de cette barbarie et présentent, par la même occasion, leurs compassions envers la communauté internationale et aux pays d'origine des 8 casques bleus de la MONUSCO morts dans l'exercice de leur mandat dans cette zone des combats.

Dans un extrait rendu par l'un d'eux, le député Prince Kihangi élu de Walikale, ils demandent au gouvernement de s'assumer et de tirer les leçons des erreurs commises par le passe avec ce mouvement rebelle.

" Le gouvernement de la RDC devrait s'assumer. Cesser avec la complaisance dans le traitement du dossier du mouvement rebelle M23. Renforcer la politique de mutualisation des forces avec les forces armées ougandaises, grâce à laquelle Bunagana a été libéré. Au président de la RDC, si vous estimez que notre voisin le Rwanda soutien le M23, pour déstabiliser notre population, et violer les limites nationales, si tous les éléments de preuves l'attestant sont réunis, c'est alors une guerre que le Rwanda, par des personnes interposées, a engagé contre la RDC", ont-ils déclaré.

Les élus du Nord-Kivu ont rappelé au Président de la République, qu'il est de son devoir de s'assumer.

" Si non, la République boira sa honte pour toujours. Au gouverneur militaire du Nord-Kivu de demeurer confiant, et de s'assurer du soutien indéfectible des députés provinciaux, et de la population du Nord-Kivu aux opérations militaires, menées contre les ennemis de la république. Malgré les discordances et contradictions dans les opinions officielles sur la situation sécuritaire, la conduite des opérations et l'identification des complices directs et indirects, le peuple vous soutien pour ce courage", ont conclu les députés provinciaux du Nord-Kivu à travers Prince Kihangi élu de Walikale.