Cote d'Ivoire: L'appel pressant de Yaya Touré à son ancien mentor Pep Gardiola

Yaya Touré, ancienne gloire du football ivoirien et africain, a lancé un appel pressant à son ancien mentor Pep Gardiola, quand il évoluait au FC Barcelone.

L'ingénieux coach, depuis quelques années à la tête de Manchester City, ne semble pas accorder son accord avec l'ancien international, reconverti en entraineur pour une raison : " Je souhaite le voir. Je serai ravi. J'ai besoin de parler à des gens qui ont une passion pour le football. Je n'ai pas été en contact avec lui car je n'ai pas son numéro. ", a lancé Yaya Toué, dans une déclaration accordée au journal britannique " Times ".

Cependant, l'entraîneur espagnol qui au quelques différents avec l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire semble toujours refuser par principe et continue de le dédaigner. Pour rappel, Yaya Touré n'a pas été tendre avec son entraîneur et l'a attaqué publiquement dans une déclaration accordée à " France Football ". En ces termes précis : " Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola " a-t-lancé, avant de poursuivre : " J'ai essayé de comprendre. Je demandais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. Et quand je me suis aperçu qu'elles étaient aussi bonnes, voire meilleures, aussi bien à l'entraînement qu'en match, que ceux qui jouaient et qui étaient plus jeunes que moi, j'ai compris que ce n'était pas une question de physique. " Aujourd'hui, l'ancien footballeur en passe d'entamer une nouvelle carrière d'entraîneur, pourrait prochainement retrouver son ancien coach. Pour l'heure, ce dernier le snobe de loin...