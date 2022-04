Ghana: Alex Djiku, une vision sur la Premier League

Le défenseur ghanéen, dont le contrat avec Strasbourg expire en 2023, vient de donner un indice à propos de son avenir : "Les stades, l'intensité des matches, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c'est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l'aise là-bas", affirme-t-il.

"J'ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey, a-t-il déclaré sur Sky Sports, repris par l'Equipe. C'est un championnat spectaculaire qui vous donne l'opportunité de vous exprimer et c'est souvent un jeu très ouvert. C'est l'un des meilleurs championnats du monde et évidemment cela donne envie de l'essayer un jour."

Le joueur de 27 ans, avec son profil assez intéressant quoi que de modeste gabarit (1m82, 74 kg), affectionne le combat, tout autant qu'une marque de fabrique du football anglais. L'Equipe, dans l'une de ses récentes productions signale d'ailleurs qu'il est sur le podium des duels aériens gagnés en Ligue 1. Et en plus, pour s'en persuader davantage, il faut demander à Victor Osimhen, la Super Eagle. Pour la simple raison qu'Alex Djiku a muselé l'attaquant nigérian de Naples, mardi 29 mars, lors du barrage retour du Mondial 2022 entre le Ghana et le Nigeria (1-1, qualification des Black Stars). Grâce à elles toutes, dont AD.