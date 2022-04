Maroc/Congo-Brazzaville: Une frustration débordante qui fait parler Cédric Bakambu

Après leur élimination de la Coupe du monde 2022, par les Lions de l'Atlas du Maroc, une vive frustration règne chez les Léopards de la RDC. Et celle la plus extériorisée est de Bakambu qui a même menacé de quitter la sélection. Depuis qu'il est arrivé chez les Léopards sa place est toujours sur les bancs du sélectionneur Hector Cuper.

" Je savais déjà ce qui allait se passer deux jours avant parce que j'avais parlé avec le coach. Je l'ai ensuite dit aux autres. Je connaissais déjà la composition. Il voulait que tout le monde soit content ; que les trois défenseurs centraux ne se fassent pas la guerre et il les a mis tous les trois sur le terrain. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et là, il l'a payé. Un mec qui boude parce qu'il ne joue pas et il le met. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu mets cinq défenseurs derrière on prend deux buts en première mi-temps et devant on n'arrive même pas à se procurer des occasions. On devait jouer offensif, mieux vaut prendre des buts mais il fallait les mettre en danger. En deuxième mi-temps on s'est créé des opportunités parce qu'on a commencé à récupérer des ballons très haut ", tambourine Bakambu.

Il en était allé à un niveau si désespérant que, continuant, " Si je dis que je vais arrêter, c'est parce que je suis fatigué. Je n'ai pas que ça à faire. Venir pour jouer dans de telles conditions ne m'intéresse plus. Je suis à Marseille et je vais mener ma petite vie. J'ai gaspillé trop d'énergie dans cette équipe. C'est l'espoir qui fait vivre, si tu n'as plus d'espoir tu fais quoi? Si je venais c'est parce que j'étais passionné mais si cette passion n'existe plus, comment venir ? Je ne veux pas faire semblant, faire croire aux gens que je suis content de mouiller le maillot, non ".