Afrique de l'Ouest: Papa Mademba Bitèye, Directeur général de la Senelec - "Globalement, Senelec aura fourni à Nawec de Gambie 126 GWh depuis août 2017 "

Le Sénégal soutient depuis 2017, la Gambie pour son alimentation en énergie électrique. La révélation est de Papa Mademba Bitèye, Directeur général de la Senelec. Il s'exprimait ce 31 mars lors de la cérémonie de signature du nouveau contrat de cession d'énergie électrique entre Senelec et Nawec.

"Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Gambie, Senelec cède de l'Energie à Nawec depuis le 25 Août 2017 à travers le réseau MT de Keur Ayib et de Karang sur une puissance initiale de 3MW qui a évolué jusqu'à 4 MW ", a expliqué M. Bitèye. Il a ajouté que l'énergie fournie par la Senelec à Nawec dans le cadre de cette coopération a ainsi permis de résorber le déficit de production dans ces localités de la Gambie.

"En décembre 2021, nous avons ainsi pu renforcer ces cessions d'énergie grâce à la nouvelle alimentation de la localité de Bassé à partir du poste HTA de Bantantinti, faisant ainsi passer la puissance enlevée par Nawec à 8 MW. Globalement, Senelec aura fourni à Nawec 126 GWh depuis aout 2017 ", a précisé le patron de Senelec. Il a souligné qu'à travers cette nouvelle convention d'énergie, Senelec va désormais céder à Nawec de la puissance pouvant atteindre 50 MW sur une période de 5 ans. "Ceci consacre un tournant important dans la transition énergétique de nos pays et réaffirme la volonté de Senelec d'etre un acteur engagé dans l'opérationnalité du marché du Wapp.

Ce niveau d'échanges d'énergie est rendu naturellement possible grâce à l'achèvement des postes de l'Omvg situés en territoires sénégalais et gambien ", a confié Papa Mademba Bitèye. Selon ce dernier, l'Omvg a en effet concrétisé l'interconnexion entre les réseaux de Senelec et de Nawec grâce à la mise en service de la ligne 225 kV Kaolack - Soma qui a été effective depuis octobre 2021, représentant la première liaison électrique haute tension entre le Sénégal et la Gambie. "Ce nouveau contrat de cession d'énergie a pour vocation première de renforcer davantage la solidarité énergétique qui unit depuis fort longtemps les pays frères de la Gambie et du Sénégal. Ainsi, grâce à la puissance que Senelec garantira sur 5 ans, voire plus, Nawec pourra renforcer considérablement sa sécurité d'approvisionnement en électricité. Après l'alimentation du poste HTB de Soma à partir du réseau Senelec intervenue le 14 octobre 2021, la mise en service du poste de Brikama est en cours, avec la mise sous tension des départs qui est prévue aujourd'hui ", renseigne M. Bitèye.