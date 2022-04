Afrique: BRVM - Le marché finit le mois de mars 2022 en zone rouge

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la dernière séance de cotation du mois de mars 2022 en zone rouge.

L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré un repli de 0,74% à 219,34 points contre 220,98 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 a cédé 0,62% à 167,24 points contre 168,28 points précédemment. Concernant par contre la valeur des transactions, elle s'est inscrite en hausse, s'établissant à 2,960 milliards de FCFA contre 338,884 millions de FCFA la veille. Pour ce qui est de la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est repliée de 49,395 milliards, passant de 6652,096 milliards de FCFA le mercredi 30 mars à 6602,701 milliards de FCFA ce jeudi 31 mars. Celle du marché des obligations est en revanche en hausse de 1,182 milliard, s'établissant à 7642,150 milliards de FCFA contre 7640,968 milliards de FCFA la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 450 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,59% à 890 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 6,17% à 2 495 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,47% à 6 750 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 4 495 FCFA). Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (moins 7,37% à 2 575 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 080 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 5 395 FCFA) Total Sénégal (moins 6,89% à 2 500 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 6,12% à 2 300 FCFA).