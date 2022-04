Afrique: Bassin du Congo - Appel à préserver le premier poumon de la planète

Le Directeur général de la Fondation Brazzaville, Richard Amalvy, a rappelé l'importance de la préservation du Bassin du Congo, premier poumon de la planète. Présent à Dakar lors du 9ème Forum mondial de l'eau, il est revenu sur les actions de sa Fondation qui se bat aussi contre le trafic des faux médicaments.

Le Bassin du Congo, qui s'étend sur six pays (Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon), a une particularité. Il est aujourd'hui le premier poumon de la planète. Ce qui fait que sa préservation est devenue un enjeu mondial. Présent à Dakar lors du 9ème Forum mondial de l'eau (21-26 mars 2022), Richard Amalvy, Directeur général de la Fondation Brazzaville, a insisté, au cours d'un entretien, sur l'importance de cette région naturelle de l'Afrique centrale qui joue un rôle majeur dans l'équilibre écologique du monde. " Si on regarde un planisphère, aujourd'hui il y a trois grandes forêts tropicales : l'Amazone, l'Indonésie et le Bassin Congo. Actuellement les échanges de carbone sont positifs sur le Bassin du Congo lorsqu'ils sont négatifs en Amazonie et en Indonésie. Ce qui veut dire qu'il est très urgent de préserver le Bassin du Congo et de faire savoir qu'en fait cette zone d'Afrique est devenue le premier poumon de la planète ", a-t-il informé. D'où l'appel lancé par le Président du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui est aussi le Président de la Commission climat du Bassin du Congo. Une organisation qui regroupe 16 pays membres (Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Kenya, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Zambie) et un membre associé, le Royaume du Maroc.

Le Président du Denis Sassou Nguesso avait indiqué, lors de l'ouverture du 9ème Forum mondial de l'eau, à un soutien international pour la préservation du Bassin du Congo avec le financement du Fonds Bleu dédié à cette réserve naturelle. " Aujourd'hui le Fonds existe. Donc il faut que des contributeurs internationaux viennent alimenter le Fonds qui dispose d'un pipeline de plus de 250 projets. En réalité, tout est prêt pour faire en sorte que ces projets voient le jour et soient soutenus ", a souligné Richard Amalvy.

Lutte contre les faux médicaments:

Les questions liées à l'eau sont aussi au cœur de la Fondation Brazzaville qui a initié lors de la Cop22 de 2016 à Marrakech l'idée de créer le Fonds bleu international pour préserver le Bassin du Congo. "On retrouve inévitablement dans le Fonds bleu des projets qui touchent à l'aquaculture, à la protection du fleuve bien évidemment et de ses affluents et de l'océan puisque le fleuve débouche sur l'océan. C'est la raison pour laquelle vous trouverez d'ailleurs sur les pays financés par le Fonds bleu, Sao Tomé-et-Principe qui est à la fois sur la côte et sur une île", a précisé Richard Amalvy. À côté des questions liées à l'économie verte et bleue, la Fondation Brazzaville s'active aussi dans la lutte contre les faux médicaments à travers l'Initiative de Lomé lancée en 2020 au Togo. "On pourrait croire que les problèmes de trafics de faux médicaments ne sont que des problèmes de santé publique. Puisque bien évidemment cela empêche l'accès à des médicaments de qualité et donc de soigner les patients africains de manière convenable. En réalité, il y a d'autres problèmes autour comme le trafic criminel qui est transfrontalier. Il y a aussi un problème de sécurité", a-t-il soutenu.