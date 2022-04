Sénégal: Vaccins Astrazeneca - Le Japon met à la disposition du Sénégal 300.000 doses additionnelles

Grâce à l'appui du Japon, le Sénégal a bénéficié par le biais du mécanisme Covax d'un lot additionnel de 300.000 doses de vaccins Astrazeneca. Ces doses ont été officiellement réceptionnées au dépôt du Programme élargi de vaccination (PEV) à Dakar, en présence du M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action Sociale et de SEM Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon, et des partenaires de Covax, dont l'OMS et l'UNICEF.

La cérémonie a aussi été l'occasion de réceptionner les 80 unités restantes des 270 réfrigérateurs commandés par l'UNICEF et financés par le Japon.

Alors que le Sénégal a fait des progrès significatifs dans la lutte contre le Covid-19, les efforts pour intensifier la vaccination dans son ensemble doivent être accélérés. A la mi-mars 2022, le Sénégal a vacciné environ 1,5 million de personnes avec une dose et plus d'un million avec les deux doses, ce qui ne représente que 6% de la population générale. Le Gouvernement, avec l'appui des partenaires, explore à l'heure actuelle les voies et moyens pour accélérer la vaccination dans le pays.

Depuis le début de la crise de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement du Japon a fourni une aide d'urgence au Sénégal en mai 2020 avec un don initial de USD 2,6 millions ayant permis à l'UNICEF de donner un appui technique au gouvernement pour renforcer la gestion de la réponse à la Covid-19 et le système de santé et améliorer la couverture sanitaire universelle pour sa population.