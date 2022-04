Cote d'Ivoire: Tourisme et ART culinaire - Le ministre Siandou Fofana visite des fast-foods " Made In Côte d'Ivoire "

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a effectué une visite, ce jeudi 31 mars, dans le quotidien de deux enseignes d'entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en valeurs les saveurs du terroir.

Sur les traces de " Dabali Xpress " et " Aller-retour "

Abidjan, Cocody Angré Les Oscars. Jeudi 31 mars, il est 10h45 quand le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, franchit le hall de " Dabali Xpress ".

La promotrice Akouba Angola-Aggré, son personnel et ses clients sont aux anges ! Aux anges, car à en croire celle qui porta sur les fonts baptismaux, il y a un an, ce complexe de restauration rapide (Fast-food) avec pour principaux mets, voire exclusivement, toute la panoplie de l'art culinaire ivoirien, ne s'imaginait qu'elle aurait une reconnaissance affichée du Gouvernement ivoirien.

Du foutou-sauce graine au placali sauce kôpé, en passant par le gouagouassou ou l'aloco et l'attiéké-poisson, " Dabali Xpress " revisite au goût 3.0, la gastronomie ivoirienne sous toutes ses coutures. Avec, en prime, ces innovations technologiques qui permettent, dans un délai d'attente maximum de 10 minutes pour chaque client d'être servi de l'une de 13 spécialités au menu.

Découverte du robot-pileur qui permet de fournir 300 pains de foutou en moins de 30 mn

Le ministre du Tourisme et des Loisirs est particulièrement tombé en admiration du robot-pileur qui permet de fournir 300 pains de foutou en moins de 30 minutes. Un avantage comparatif qui fonde le succès de l'enseigne qui, dès le 15 avril, entamera son expansion par l'ouverture d'un deuxième espace à la Riviera 2 triplant la capacité actuelle de 60 couverts, puis de Marcory Zone 4, en mai. Toutes choses qui font dire au ministre que franchiser de la marque " Dabali Xpress " devrait se faire avec les appuis institutionnels, techniques et financiers de la tutelle, sans compter les aspects marketing et communicationnels, notamment via les réseaux sociaux.

L'appui du gouvernement aux start-ups locales réaffirmé

Bien plus, Siandou Fofana a indiqué à son hôte du jour que cette start-up serait prise en compte dans le dispositif de restauration de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), qu'abritera notre " Sublime Côte d'Ivoire ", l'an prochain. D'autant plus que selon lui, ce savoir-faire réinventant notre art de la table et de la bouche, doublé d'une viabilité économique certaine dont l'employabilité des jeunes est une valeur ajoutée, qui embrasse à l'envi, les finalités de la stratégie nationale touristique, " Sublime Côte d'Ivoire ".

Et ce qu'il y a de mieux est, sans conteste, l'émergence de champions nationaux. Dans ce même élan, la visite de l'enseigne " Aller-retour ", à quelques encablures de là, sise au carrefour dit Opéra à Aghien, a permis au ministre et sa suite de revisiter les goûters et petits déjeuners chers à plus d'un Ivoirien. Du dêguê au coco-baka, en passant par les galettes si bien nommées " aller-retour "', le promoteur Ismaël Savané s'est spécialisé dans ce créneau. Packaging impeccable et bien brandé, équipe disponible et service de livraison opérationnel, l'enseigne " Aller-retour " a mis les petits plats dans les grands pour donner du peps à sa start-up culinaire.

Au total, le Ministre Siandou Fofana, encourageant ces entrepreneurs de l'écosystème du tourisme, s'est engagé à les encadrer et leur offrir une plus grande visibilité pour le triomphe de la destination ivoirienne par son influence et son label culinaire et gastronomique à formaliser. Et qui passe par de telles initiatives.