Sénégal: Plan International lance officiellement la plateforme "des droits des filles"

Dakar — Le directeur de l'ONG Plan International au Sénégal, Bel'Aube Houinato, a procédé, jeudi, au lancement officiel de la plateforme "des droits des filles", un espace de dialogue ouvert à tous les acteurs de la société pour faire avancer l'agenda des filles.

"La plateforme des droits des filles est un espace qui essaie de donner une nouvelle impulsion afin d'accompagner les filles dans le cadre d'un renforcement continu articulé autour d'un espace d'échanges, d'analyse, de discussion positive pour faire avancer les droits des filles", a-il-déclaré. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement de ladite plateforme, M. Bel'Aube Houinato a souligné que " cette plateforme vise à faire en sorte que tous les acteurs de la société apprécient l'importance d'une synergie d'actions pour faire avancer l'agenda de la fille". Selon lui, "dans tous les pays du monde les filles et les jeunes femmes se heurtent à des problèmes tels que celui de l'inégalité des filles en relation avec la santé de la mère et de l'enfant, les violences basées sur le genre (... )".

"C'est pourquoi cette initiative est très importante parce qu'elle permettra de créer un cadre d'échange entre les experts, les universitaires, des filles et des jeunes femmes, des chefs religieux et des leaders d'opinions sur les questions liées aux violences basées sur le genre", a-t-il fait valoir. La coordonnatrice de la plateforme des droits des filles, Adama Karim Mbengue, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est"d'essayer de constituer une grande force nationale qui pourra conduire les droits des filles et des jeunes femmes à bon train afin de faire progresser ces droits au Sénégal". "Cette plateforme n'est pas un programme ni un projet mais plutôt un outil ou un espace que Plan International a mis en place afin de fédérer l'ensemble des acteurs pour propulser et catalyser leurs actions", a expliqué Mme Mbengue. "Il s'agit de mettre en place des pools d'experts, de mobiliser les filles activistes et de nouer un partenariat avec les universités et certaines institutions pour disposer de données fiables afin d'adresser les questions auxquelles nous voulons nous attaquer", a-t-il précisé. "Nous les engageons en permanence pour engager les politiques et réagir judicieusement à l'actualité et soutenir les autorités dans les prises de décision pour montrer comment est noble le rôle de cette plateforme qui est un espace que nous offrons à tous les acteurs", a-t-il souligné.