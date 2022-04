Algérie: Le chef de la diplomatie tunisienne salue la "tradition de concertation" entre les Présidents Tebboune et Saied

Alger — Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, a salué jeudi la "tradition de concertation" liant le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien, Kais Saied, laquelle a consacré une communication "directe et constante" entre les deux parties.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune, le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé que sa visite en Algérie s'inscrivait dans le cadre de la "tradition de concertation" liant les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Kais Saied, laquelle a instauré "un contact permanent et une concertation constante entre les deux chefs d'Etat concernant les causes centrales".

Evoquant la coopération bilatérale, M. Jerandi a rappelé la tenue de la Grande commission mixte dans les prochains jours, une halte de nature à "conforter les relations fraternelles, de coopération et de complémentarité entre les deux pays".

"Il est tout à fait clair qu'aucun pays ne saurait, tout seul, faire face à ces multiples problèmes, d'où l'importance de la concertation et de l'unification des positions, ce qui pourrait nous immuniser davantage afin d'aller de l'avant vers un avenir meilleur pour notre peuple et notre région", a-t-il soutenu.