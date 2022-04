Algérie: Ligue 2 - La JSMB nouveau leader à l'Est, le MCEB rejoint le CRT à l'Ouest

Alger — Comme il fallait s'y attendre, la 24e journée de Ligue 2, disputée jeudi a apporté son lot de changements en tête des deux groupes aussi bien au Centre-Est avec le retour de la JS Bordj Menail aux commandes, au moment où le MC El Bayadh a rejoint le CR Témouchent à la 1re place du groupe Centre-Ouest.

La JS Bordj Menael victorieuse de l'IRB Ouargla (3-1), a profité du nul concédé par l'ex-leader, l'USM Khenchela face au MO Constantine (1-1), pour lui chiper le fauteuil avec une longueur d'avance, sur son principal et seul concurrent pour l'accession en Ligue1. Ces deux favoris ont creusé l'écart sur leurs deux poursuivants, en l'occurrence l'USM Annaba battue à domicile par le CABB Arreridj (1-0) et le CA Batna accroché chez lui par le MO Bejaia (1-1) et qui accusent désormais dix points de retard sur les "Coquelicots".

En bas du tableau, le sort de l'IR Lakhdaria (16e - 11pts) est pratiquement scellé après sa nouvelle défaite face à la JSM Bejaia (1-0). Cette dernière reste toujours sous la menace en occupant la 13e place avec (25 pts) en compagnie du MC El-Eulma qui est allé battre l'US Chaouia sur le score pléthorique de (4-3). La 15e et avant-dernière place est occupée par le CABB Arreridj qui totalise 19 pts en dépit de son exploit à Annaba face à l'USMA qui a pratiquement hypothéqué ses dernières chances d'accession.

A l'Ouest, cette 24e journée a donné lieu à un regroupement en tête de classement avec désormais deux leaders, le CR Témouchent et le MC El-Bayadh (53 pts), suivis d'une longueur par le RC Kouba. L'ex-leader le CRT, qui a joué à 10, après l'expulsion de son gardien de but, Chaouch, en 1re mi-temps, s'estime heureux d'avoir ramené un point précieux de son difficile déplacement à Alger, devant l'USM Harrach (0-0).

Toutefois, ce nul a été exploité pleinement par le MC El-Bayadh, large vainqueur à domicile du SC Ain-Defla (5-0) et du RC Kouba à Oran face à l'ASMO (1-0), sur un but inscrit Mansour Achour à la 85e minute.

Ce trio de tête compte une avance confortable sur leur plus proches poursuivants, à savoir, le GC Mascara et l'ES Ben-Aknoun distancés de 18 points.

Pour le maintien, pas mal de 5 équipes sont toujours sous la menace. Il s'agit du SKAF (30 pts), WA Boufarik (29), ASM Oran (28), CRBA Oussera (25) et USM Bel-Abbes (23). Oranais et Boufarikois ont été les plus grands perdant en chutant à domicile devant respectivement le RCK (0-1) et l'ESBA (1-3).

Pour la lanterne rouge, le SC Ain-Defla, sa relégation est définitivement consommée avec 7 points au compteur, et 16 points de retard sur l'avant-dernier, l'USMBA.