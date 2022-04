Algérie: CNDH - Concrétiser les efforts de l'Etat pour prendre en charge le dossier de l'autisme

Alger — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé à la coordination et à l'interaction avec les différents partenaires pour la concrétisation des efforts de l'Etat en matière de prise en charge du dossier de l'autisme.

A l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, coïncidant au 2 avril de chaque année, le CNDH a relevé, dans un communiqué, "l'importance de fournir le dépistage précoce et une prise en charge éducative aux autistes à même de leur permettre de vivre de manière indépendante et de leur garantir une vie digne et une pleine participation sociale".

Il a appelé, en outre, à "la coordination et l'interaction avec les différents acteurs pour la concrétisation des efforts de l'Etat dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les décisions du Conseil des ministres, tenu le 18 avril 2021, relatives à la prise en charge du dossier sur l'autisme et son traitement sous ses différentes formes".

Le Conseil a mis l'accent également sur "l'impérative mise en œuvre des résultats de la réunion du Gouvernement, tenue le 19 mai 2021, concernant le dossier sur l'autisme et la concertation avec les experts, la communauté scientifique et la société civile activant dans ce domaine, en sus du renforcement de la coopération entre les différents secteurs concernés, rappelant l'impératif pour tous les acteurs et les parties concernées d'un engagement vis-à-vis de cette frange en vue de la protection et de la promotion de ses droits et une participation efficace au règlement des problèmes auxquelles elle fait face, notamment en ce qui concerne l'enseignement".