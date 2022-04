Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français

Rabat — Le renforcement de la remarquable coopération bilatérale entre la France et le Maroc et les moyens de la hisser à tous les niveaux, ont été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, entre le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara et le président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français, Christian Cambon.

Dans un communiqué de la chambre, les deux parties ont exprimé, lors de cette rencontre, leur conviction commune de l'importance primordiale que revêt le travail parlementaire dans la stimulation et l'accompagnement effectif des relations historiques de partenariat et de coopération historiques entre les deux pays amis, en particulier par l'activation du mécanisme du groupe d'amitié maroco-français à la chambre des conseillers et au Sénat, en plus de l'échange régulier des visites et expertises dans le cadre du travail parlementaire.

Dans ce sens, M. Mayara a fait part de sa profonde satisfaction quant au niveau des relations entre le Royaume du Maroc et la République française sur le plan politique, économique, culturel et institutionnel, ajoutant que ces liens reposent sur un socle solide de relations humaines, profondément enracinées.

Le président de la chambre des conseillers a également souligné l'importance du rôle des groupes parlementaires d'amitié et de diplomatie dans le renforcement et le développement des relations entre les deux pays, au service des intérêts communs, et ce à travers la coopération et la coordination dans divers forums parlementaires internationaux et régionaux.

Après avoir salué les relations de coopération exemplaires, empreintes de respect, d'estime mutuelle et de coopération globale entre le Maroc et la France, M. Cambon a souligné, de son côté, que sa visite au Maroc vise à donner une impulsion forte à la coopération déjà existante entre les deux groupes d'amitié dans les deux chambres, "Afin qu'ils continuent, à travers un certain nombre d'initiatives futurs, à assumer leur rôle et leur responsabilité".

S'agissant de la question du Sahara marocain, le responsable français a souligné que son pays a toujours soutenu l'initiative d'autonomie comme une solution équilibrée et juste au conflit artificiel autour de la marocanité des provinces du sud, louant dans ce contexte le "récent succès diplomatique marocain, en relation avec l'évolution positive des positions espagnole et allemande concernant l'initiative d'autonomie."

M. Cambon, également président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat français, a précisé que ses nombreuses visites dans les provinces du sud du Royaume lui ont permis de prendre connaissance des grands efforts de développement consentis par le Maroc dans ces régions, saluant, par ailleurs, le rôle central du Royaume dans l'établissement de la sécurité dans la région dans son ensemble, face aux menaces et aux risques.

D'autre part, cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger leurs points de vues et positions sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, dans le cadre de la préoccupation constante et la recherche commune de règlement des problèmes et des crises internationales, par la prévalence de la logique, la sagesse, le dialogue et la négociation, afin de préserver la stabilité et la paix internationale.