Maroc: Culture - Adoption en conseil de gouvernement d'un projet de décret relatif à la réorganisation de l'INBA

Rabat — Le Conseil de Gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret N° 2.22.224, relatif à la réorganisation de l'Institut national des beaux-arts (INBA).

Présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet de décret porte sur la réorganisation de l'INBA, fondé en vertu du décret N° 2.93.135 et publié en date du 07 dou Al Kidaa 1413 (29 avril 1993), en tant qu'institut d'études supérieurs ne relevant pas des universités, géré conformément à la loi 01.00, relative à l'organisation des études supérieurs et son siège à Tétouan, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

M. Baitas a ensuite souligné qu'en vertu de ce projet de décret, l'INBA est amené à assurer des missions de formation de base et continue, de recherche scientifique, artistique et technique, de diffusion de savoir dans les domaines d'arts plastiques et appliqués, de design, d'arts visuels, narratifs et numériques ainsi que des missions de préservation et de restauration des travaux artistiques et des domaines connexes. L'Institut organisera également des stages, des conférences et des rencontres scientifiques en relation avec ces domaines.

Le projet, qui définit aussi la gestion de l'Institut et de son corps administratif, stipule que l'enseignement dans ses rangs, est organisé selon le système LMD (Licence, Master, Doctorat) et se déroule à travers des filières et des modules définis par des cahiers de règles pédagogiques nationales, qui déterminent également les troncs communs et la durée de formation, en plus des conditions d'admission, des systèmes d'études et d'évaluations et l'organisation des opérations d'encadrement pédagogique.