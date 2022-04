Sénégal: Sanctions du CNRA - SEN TV et ZIK FM suspendus pour 72H

Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) est passé à l'acte. Après la mise en demeure et le rappel à l'ordre non respectés par le groupe DMédia, l'organe de régulation a suspendu les fréquences de la SEN TV et ZIK Fm pour 72h.

" En application de l'article 26 de la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA et de l'article 210 de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse, la diffusion des programmes de la SEN TV et de la ZIK FM est suspendue pour 72 heures, durant la période allant du jeudi 31 mars 2022 à 18 heures au dimanche 3 avril 2022 à 18 heures" , peut-on lire sur la note rendue publique ce jour, jeudi 31 mars 2022.

Sur les raisons qui ont poussé le régulateur du secteur à prendre ladite décision radicale contre le groupe de Bougane Gueye, les services de Babacar Diagne expliquent avoir constaté que " la décision adressée à la SEN TV et à la ZIK FM n'a pas été respectée, Monsieur Ahmed AIDARA ayant fait les revues des titres et de presse du 30 et du 31 mars 2022". Cela, après la mise en demeure en vain qui leur a été servie le 14 mars 2022.