Sénégal: Cécile Debray - "Picasso à Dakar, 1972-2022 est le fruit d'une coopération culturelle exemplaire entre Dakar et Paris"

Dakar — L'exposition "Picasso à Dakar, 1972-2022", prévu du 1er avril au 30 juin, est le fruit d'une coopération culturelle exemplaire entre le Sénégal et la France, a magnifié, mercredi, la directrice du musée national Picasso-Paris, Cécile Debray.

Soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, le ministère français de la Culture, des équipes de l'ambassade de France au Sénégal et de l'Institut français de Dakar, cette exposition va rassembler 40 objet d'art dont 13 chefs d'œuvre de l'artiste espagnol. "Cette exposition a été rendue possible grâce à la collaboration entre deux musées sénégalais, le musée des civilisations noires et le musée Théodore Monod d'art africain, et deux institutions françaises, le musée national Picasso-Paris et le musée du quai Branly", a précisé Cécile Debray, lors d'un entretien avec des journalistes. Elle a souligné que "c'est une exposition exceptionnelle pour le musée Picasso, parce que c'est le premier projet du musée national Picasso-Paris avec le Sénégal, marquant la présence de Picasso en Afrique".

"'C'est une belle collection de chefs-d'œuvre, forte et intéressante", a-t-elle ajouté, soulignant qu'il ne s'agit pas d"'une reconstitution parce qu'en 1972", lors de la première exposition de l'artiste espagnol au Musée dynamique de Dakar, "c'étaient les dernières créations de Picasso, ce qu'on appelle les œuvres tardives". "Alors que l'exposition de cette année est plutôt une sorte d'évocation des liens de l'œuvre de Picasso avec l'art classique africain à travers les objets qu'il a pu collectionner", a-t-elle expliqué. Selon elle, "on a eu recours à des collections du musée de Quai-Branly et du musée Théodore Monod, ici à Dakar, pour rassembler une quarantaine d'objets qui permettent de peser ce dialogue entre l'art africain et l'œuvre de Picasso".

"Cette exposition est assez symbolique, parce que c'est l'unique présence de Picasso en Afrique, alors que son œuvre est souvent reliée par à rapport à cette fascination qu'il a eue pour l'art classique africain", a-t-elle poursuivi. Elle relève que Picasso a très tôt perçu, dans les objets africains, une dimension spirituelle, voire magique profondément ancrée en lui depuis la période précubiste jusqu'à la fin des années 30 autour de Guernica et de son implication auprès de Présences africaines. En réalité, l'année 2022 marque pour l'œuvre de Picasso un troisième voyage à Dakar, une des œuvres de l'artiste avait en effet été présentée au Premier Festival mondial des arts nègres, en 1966. Six ans plus tard, en 1972, l'artiste bénéficiait d'une exposition individuelle pour la grande rétrospective du Musée dynamique.