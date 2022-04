Sénégal: Kolda - Les travaux de construction de l'aéroport vont démarrer en mai (DG AIDB)

Kolda — L'aéroport de Kolda (Sud) va être reconstruit dans un délai de six mois et les travaux vont démarrer au mois de mai prochain, a assuré ce jeudi Doudou Ka, directeur de l'AIDB en marge d'un comité régional de Développement (CRD) sur le projet.

" Nous sommes à Kolda pour présenter le projet de construction de l'aéroport et le démarrage des travaux est prévu au mois mai prochain pour une durée de six mois ", a-t-affirmé. " L'aéroport de Kolda sera le quatrième. Les travaux de construction vont démarrer selon la volonté du Chef de l'Etat, le Président Macky Sall qui en fait une priorité et une urgence ", a ajouté M. Ka. Le CRD était présidé par le ministre du tourisme et transports aériens Alioune Sarr, en présence de son collègue de l'agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé. Avec ces travaux, souligne le DG de l'AIBD, l'aéroport de Kolda sera mis aux normes internationales, ce qui lui permettra d'avoir une piste pouvant accueillir des avions notamment des airbus. " Déjà nous invitons les populations particulièrement les autorités à veiller à sécuriser les abords du site et d'éviter des constructions à côté de l'aéroport " a-t-il recommandé. Selon M. Ka, la réalisation de l'infrastructure d'un coût de 25 milliards de francs sera accompagnée par la construction d'un centre commercial et d'autres services qui favoriseront la création d'une centaine d'emplois directs et plus de 150 emplois indirects. Pour assurer le suivi, un comité de gestion dirigé par le gouverneur sera mis en place.