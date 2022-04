Cote d'Ivoire: service civique - Près de 1 700 jeunes traités en 5 ans dans 5 centres

Mamadou Touré annonce que près de 1 700 jeunes ont été traités ces 5 dernières années dans les 5 centres de Service civique

À l'occasion de la tribune d'échanges "Tout savoir sur" du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), du mardi 29 mars 2022 à Abidjan-Plateau, le directeur général de l'Office du Service civique national (OSCN), Mamadou Touré, a indiqué que près de 1 700 jeunes ont été traités ces 5 dernières années dans les 5 centres de Service civique.

Selon Mamadou Touré, directeur général , l'Office du Service civique national (Oscn) a été activé en 2016 par décret présidentiel. Et cela a permis de traiter des milliers de jeunes. " Pour son opérationnalisation, trois directions ont été créées. Et plus de 1700 personnes ont été traitées dans 5 centres de service civique, ces dernières années. Ces résultats obtenus ont permis au gouvernement de décider, en juillet 2021, de la construction de 14 centres de service civique dans les chefs-lieux des Districts autonomes du pays ", a-t-il déclaré. Et d'ajouter que ce sont 1 000 jeunes qui seront formés dans chaque centre soit 14.000 personnes par an. Par ailleurs, Mamadou Touré a signifié que l'accès au service civique est volontaire et se fait avec l'accord des parents et de l'enfant. Toutefois, il a souligné qu'une nouvelle disposition sera mise en place pour rendre l'accès obligatoire pour des cas spécifiques.

Le volontariat, un champ d'action de l'Oscn:

Selon Mamadou Touré, le volontariat, c'est l'acte de s'engager librement sans contrainte et sans attendre rétribution. Il s'agit pour des jeunes qui veulent donner leur force pour qu'il y ait la cohésion et la solidarité. À l'en croire, de novembre 2021 à ce jour, ce sont 709 volontaires qui ont été déployés sur le territoire national du Nord au Sud afin d'assister les populations vivant dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette action, dit-il, va s'étendre. " Nous sommes en train de mettre en place le volontariat de réciprocité. C'est-à-dire comment faire partir des jeunes volontaires en France pour aller faire des missions de volontariat et comment faire venir des jeunes volontaires en Côte d'Ivoire ", a-t-il dit. Le Service civique est un mécanisme à travers lequel se mettent en place toutes les politiques et stratégies pour améliorer le comportement de la population. Les acteurs du civisme sont : la famille, la communauté, la religion, l'école, l'État et la presse.