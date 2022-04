Cote d'Ivoire: ramadan 2022 à yamoussoukro - Augustin thiam offre des vivres à la communauté musulmane

Le ministre-gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam a apporté, à quelques jours du début du ramadan, son soutien à la communauté musulmane de la capitale politique ivoirienne.

Le mercredi 30 mars 2022 en compagnie de ses proches collaborateurs, le ministre-gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam a visité plusieurs mosquées et endroits de la commune de Yamoussoukro pour faire des dons en vivres, à savoir 10 tonnes de riz, 8 tonnes de sucre et 25 cartons de boîtes de lait concentré non sucré

A la grande mosquée centrale de la paix de Yamoussoukro, où a débuté cette caravane du partage, et de solidarité, il expliqué le sens de son action. " C'est un geste que nous pratiquons depuis bientôt 20 ans. Le ramadan, c'est un mois de partage et de prière. Nous sommes venus partager avec nos frères musulmans comme chaque année, à la même période. Participer à leur jeûne de façon symbolique ", a soutenu le ministre-gouverneur Thiam qui a également sollicité des prières pour le président Ouattara, la stabilité, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Aussi, partout où il est passé, le ministre-gouverneur a invité l'assistance à être de vrais jeûneurs. " Faire le ramadan, ce n'est pas seulement de ne pas manger. Ce n'est pas le ramadan des palabres, des mauvaises paroles, de pensées et mauvais comportements pendant un mois. Il faut que tout le monde comprenne cela", a prodigué Augustin Thiam.

La reconnaissance des fidèles au donateur:

Recevant les dons, Seydou Sylla, imam de la grande mosquée centrale de la paix de Yamoussoukro tout comme les différents intervenants au nom des bénéficiaires, ont traduit la reconnaissance de la grande communauté musulmane de Yamoussoukro au donateur. Avant de promettre de faire de telle sorte que chaque fidèle puisse en bénéficier, particulièrement les plus nécessiteux.