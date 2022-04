Sénégal: Joal-Fadiouth - Le chef de l'Etat promet d'accompagner la commune

Suite à l'accueil " royal " réservée par les populations de Joal-Fadiouth à l'occasion de l'inauguration de l'Hôtel " Riu Baobab ", le président de la république, Macky Sall, a promis d'accompagner les jeunes et les femmes ainsi le programme de développement communal du nouveau maire, Dr Aïssatou Sophie Gladima et de son équipe.

Le président de la république, Macky Sall, a eu droit à un accueil grandiose des populations de la commune de Joal qui se sont fortement mobilisées le long du trajet menant à Pointe Sarène pour les besoins de l'inauguration de l'Hôtel Riu Baobab. Aussi, il a tenu à leur exprimer ses salutations, remerciements et toute sa gratitude. " Je salue les autorités, les conseillers et les membres du Bureau municipal mais surtout la jeunesse et ces dynamiques femmes de Joal- Fadiouth ainsi que ma maman Clothilde. Mes chaleureuses salutations et remerciements à toutes les populations de la commune. Je me réjouis de votre mobilisation et de votre engagement ", leur a lancé le Chef de l'Etat.

Macky Sall a en outre assuré de son soutien au nouveau maire par ailleurs ministre du Pétrole et des Energies, Dr Aïssatou Sophie Gladima, et promis d'accompagner les jeunes et les femmes de la commune. " Nous allons vous appuyer dans votre mission pour redresser la situation de Joal. Nous allons l'accompagner avec des bus pour les élèves ainsi que dans sa politique de développement municipal ", a promis le président.

Selon Mme le maire, à travers cet accueil royal, les habitants de Joal-Fadiouth Ngazobil et de l'île ont voulu " montrer au Président de la république qu'ils sont satisfaits de son travail mais également de la promotion d'une des filles du terroir ". Aïssatou Sophie Gladima a promis une assistance soutenue aux initiatives des femmes de l'île aux coquillages pour plus d'autonomisation dans leurs activités génératrices de revenus (micro finance artisanat, la transformation de produits halieutiques et céréaliers), de gestion environnementale et des déchets (hygiène publique, reboisement et protection des espèces végétales) et d'alphabétisation fonctionnelle. L'équipe municipale veut faire de cette localité l'une des cités " les plus propres et les plus écologiques " du Sénégal.