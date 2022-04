Cote d'Ivoire: Mme yoda kone mariam ( directrice de l'ons) à propos des infrastructures de la CAN 2023 - "Pourquoi nous pouvons tenir les délais "

La Directrice générale de l'Office national des Sports, Mme Yoda Koné Mariam rassure les ivoiriens quant au respect des délais dans la livraison des infrastructures sportives liées à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. À l'en croire, les délais seront respectés pour avoir une CAN sans stress. Face à la presse, le jeudi 31 mars 2022 à la piscine d'Etat de Treichville, La Directrice générale de l'Office national des Sports, Mme Yoda Koné Mariam a fait le point du niveau d'avancement des travaux de construction des stades. Elle a, à cette occasion, rassuré les ivoiriens quant au respect des délais dans la livraison des infrastructures sportives liées à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ces délais seront respectés pour avoir une CAN sans stress.

Entre décembre 2021 et mars 2022, les choses ont évolué dans le bon sens sur les six stades devant accueillir les matchs de la Can 2023. Le Stade de Bouaké qui avait un taux de 81 % en décembre est maintenant à 94%. Celui de Korhogo est désormais à 64% ( en décembre il affichait 56%). Le stade de San Pedro a un niveau de réalisation de 70% aujourd'hui. En décembre, le niveau d'avancement était de 63%. Au niveau de Yamoussoukro, l'on est à 98% contre 95% en décembre et le "Felicia" à 25 % contre 13,5, il y a quatre mois. Les travaux de rénovation de la pelouse du Stade Olympique d'Ebimpé sont à 98% Une évolution qui permet à la directrice de l'ONS d'indiquer que la Côte d'Ivoire sera dans le délai pour avoir une CAN sans stress, ni pression. " En Côte d'Ivoire, nous allons tenir les délais pour avoir une CAN sans stress et sans difficulté majeure. Le bureau de la CAF qui sera installé à Abidjan va nous accompagner et nous allons respecter les délais ", a rassuré Mme Mme Yoda Koné Mariam.

Les stades livrés entre décembre 2022 et Janvier 2023:

Selon la patronne de l'ONS, la Côte d'Ivoire pourrait mettre à la disposition de la CAF, les infrastructures sportives entre décembre 2022 et Janvier 2023. Toujours est-il que le délai de six mois sera tenu. " Il est dit dans le cahier de charge de la CAF que le pays hôte doit livrer les infrastructures six mois avant. Quand nous regardons notre planning et les délais d'exécution et si nous respectons ce délai, tout en tenant compte de la levée des observations, je pense qu'au mois de novembre, octobre nous allons terminer avec la remise des clés au ministère des Sports. Le ministère à son tour, au mois de décembre- Janvier remettra les clés des stades à la CAF. Quand nous regardons le planning de l'achèvement des travaux, nous serons à mesure de livrer ces infrastructures à temps ; c'est-à-dire 6 mois avant la compétition à la CAN ", a-t-elle poursuivi.

Le cas du "FÉLICIA":

Dans cette marche, le cas de la réhabilitation du stade Félix Houphouët Boigny au Plateau inquiète plus d'un même s'il a une marge évolutive de 11,5%. Sur le cas, la directrice de l'Ons a expliqué et rassuré. " Les 25% de taux de réalisation inquiètent peut-être. Mais des actions sont menées au plus haut niveau de l'État pour accompagner l'entreprise dans le projet afin que les choses avancent de la meilleure des manières. Le délai d'exécution pour le Félicia est le 31 décembre 2022. Pour respecter le délai d'exécution il faut que des actions soient menées. Il faut accompagner l'entreprise dans le paiement de ce décompte au niveau de sa banque. Au plus haut niveau de l'État les choses sont en train de se mettre en place pour faire de tout ce qui concerne le projet CAN 2023, une priorité. La Primature accompagne toutes les entreprises pour lever les difficultés de part et d'autre afin que les choses avancent pour respecter les délais ", a soutenu la Directrice.