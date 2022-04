Angola: Gouvernante angolaise salue le partenariat de l'UNESCO

Lisbonne — La ministre angolaise de l'Education, Luísa Grilo, a considéré, jeudi, à Lisbonne (Portugal), l'UNESCO comme l'un des partenaires dans le développement de l'éducation au niveau de la CPLP.

Pour la ministre, la présidence angolaise entend mettre la participation et la contribution de l'UNESCO au centre de la CPLP, en tenant compte de l'amélioration de la qualité et de la mise en œuvre des actions avec efficience et efficacité.

S'exprimant lors d'une conférence de presse après la 2e réunion des ministres de l'Education de la CPLP, Luísa Grilo a souligné le fait que tout le monde connaît la valeur de l'UNESCO, ainsi que d'autres organes des Nations Unies.

Luísa Grilo a indiqué le fait que l'UNESCO travaillait avec la CPLP, c'est pourquoi sa directrice générale adjointe pour l'éducation a suggéré, dans son intervention à la réunion ministérielle, la nécessité de travailler " ensemble dans le cadre d'une coopération multilatérale dans le domaine de l'éducation, accent étant mis sur le cursus et l'organisation, la mobilité des étudiants et la formation des enseignants " dans les réalités des pays respectifs.

La ministre a parlé de l'importance du rapprochement, des défis existants et du partage d'expérience que chaque pays connaît en vue d'atteindre de plus en plus l'amélioration souhaitée des systèmes éducatifs.

Pour la ministre angolaise, le fait que l'UNESCO se soit rendue disponible pour travailler et rechercher des partenaires et se soit également exprimée pour fournir des spécialistes pour participer dans le domaine des cursus est déjà une "contribution financière importante".

Pour cette raison, la ministre a estimé que l'aspect le plus important était " la combinaison des synergies ", parmi " celles internes, d'abord, des États membres ", mais aussi avec l'UNESCO, par exemple.

En outre, elle a souligné la volonté qui existe, tant du point de vue des autorités politiques que des ministres de l'Education", de rendre visible la communauté, non seulement dans les neuf pays, mais aussi au niveau international.

Au cours de la réunion, les ministres ont également abordé "la récupération des apprentissages perdus", à cause de la pandémie de Covid-19.

"Ce que nous essayons de proposer ici, c'est qu'il y ait, au sein de la communauté, un plan de contingence pour l'éducation dans les contextes d'urgence (...), afin que nous puissions nous protéger des situations futures", a conclu la ministre angolaise de l'Education.

La séance d'ouverture de la réunion ministérielle comprenait des interventions de la ministre angolaise de l'Éducation, en tant que représentante de la présidence par intérim de l'organisation, du secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, et du directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture (UNESCO), Stefania Giannini.

Les neuf États membres de la CPLP sont l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor-Leste.