Burkina Faso: Visite médicale des retraités - Une prise en charge de 70 % du public-cible souhaitée

Le ministre en charge de la protection sociale, Bassolma Bazié : " j'encourage le personnel de santé mobilisé pour le succès de cette visite ".

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a présidé, le jeudi 31 mars 2022 à Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la visite médicale annuelle des retraités et conjoints survivants de retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO). Depuis 2007 pour la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et 2009 pour la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires(CARFO), il est organisé une visite médicale gratuite au profit des retraités et des conjoints survivants des retraités décédés. Pour sacrifier à la tradition, elles ont initié une visite dans la matinée du 31 mars 2022 à Ouagadougou.

La cérémonie a été présidée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié. Pour le ministre, la visite médicale annuelle gratuite est la traduction de la solidarité à l'endroit des pensionnés. Il a ajouté que bien que ne relevant pas des régimes de sécurité sociale obligatoires, elle répond à une forte attente et un besoin primordial partagés. En plus, de son avis, la santé est un bien précieux et un droit pour tout être humain et elle l'est davantage pour les personnes retraitées. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente visite médicale qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national pour couvrir l'ensemble des retraités et des conjoints survivants de retraités de la CARFO et de la CNSS. En outre, M. Bassolma a laissé entendre que la visite médicale contribue à l'amélioration de la santé des pensionnés à travers des examens cliniques, des examens complémentaires et des conseils hygiéno-diététiques. Il a également souhaité que ces visites puissent répondre aux préoccupations des pensionnés. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Wilfried Ouédraogo, cette opération est menée depuis près d'une dizaine d'années pour améliorer l'état de santé du public-cible. " Cette visite médicale passe d'abord par une visite physique et ensuite des examens biologiques afin de dépister des pathologies cancéreuses et certaines pathologies chroniques ", a-t-il expliqué.

Cela pour donner aux pensionnés des conseils, des médicaments visant à améliorer leur état de santé. M. Ouédraogo a aussi confié que pour cette année, l'opération souhaite atteindre un nombre important de retraités à savoir au moins 70% des acteurs concernés. Cette visite médicale annuelle est la bienvenue pour les retraités et les conjoints survivants de retraités. C'est ainsi que le cheminot retraité, Adolphe Talata Gouba, s'est dit réjoui. A l'en croire, l'événement lui permet de découvrir le mal qu'il porte en lui afin d'envisager un traitement efficient. Mais, il a regretté que l'accompagnement ne se fasse pas jusqu'au bout. Car, selon lui, une fois que le mal est détecté, la caisse n'intervient plus pour les soins. A cet effet, il a préconisé l'aide de la caisse pour les soins des pensionnés malades. Par ailleurs, il a reconnu que cette visite médicale annuelle est primordiale pour lui parce qu'elle lui a permis de découvrir qu'il est diabétique dont le suivi est fait par un spécialiste. Idem pour Azaratou Maïga qui loue la visite médicale. A l'entendre, depuis 2014, elle fait la visite. Cela a contribué à faire face à des maux qu'elle " traine ". Pour ce faire, elle a invité les institutions organisatrices à améliorer les prestations pendant ces visites pour le bien-être des pensionnés des villes et campagnes du Burkina Faso.