Sénégal: Violence en milieu scolaire - Diagnostic d'un phénomène qui gagne du terrain

L'étude sur la violence scolaire dans le cadre du projet " Lycées Modèles de la Citoyenneté et du Civisme " a été restituée hier, mercredi 30 mars. Elle a permis d'analyser la violence en milieu scolaire et d'apporter des solutions.

La violence est une réalité dans les écoles au Sénégal. C'est ce que montre l'étude sur le phénomène de la violence en milieu scolaire dans le cadre du projet " Lycées Modèles de la Citoyenneté et du Civisme " restituée hier, mercredi 20 par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep). " Le projet a permis de sensibiliser les élèves sur les notions de civisme, de citoyenneté, de démocratie, de tolérance et surtout de culture de la paix. Les élèves ont discuté sur ça et ont apporté des solutions. A travers cette étude, nous avons donné la parole aux professeurs, aux proviseurs, aux témoins pour apporter des témoignages sur la violence dans le milieu scolaire ", a déclaré le responsable de recherche et de documentation de la Cosydep, Mamadou Ndiaye. Prenant la parole, le sociologue Djiby Diakhaté, par ailleurs professeur à l'Ucad, est revenu sur les types de violences dans le milieu scolaire.

" Nous sommes partis des formes de typologies de violence qui existent dans le milieu scolaire. Il y a une pluralité de formes de violence et chaque forme a sa spécificité. Nous avons la violence physique, elle est présente à travers les formes de viols, d'agressions diverses et les victimes peuvent être les élèves, les membres du personnel, les enseignants ", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : " elle est liée souvent à des malentendus entre les relations des différents familles de l'école mais aussi l'usage de certains produits comme le drogue. Nous avons la violence verbale, elle se présente sous la forme d'une menace, d'une injure. Elle est tenue dans les écoles mais aussi sur les réseaux. Il y a aussi la violence psychologique due au fait que l'école n'est plus forcément dans le cadre social un ascenseur socio-économique comme elle était traditionnellement. Nous avons la violence économique, c'est à dire des distinctions dans la société, l'école des riches et l'école des pauvres ". Lors de la restitution de l'étude, les élèves ont fait des démonstrations à travers des sketchs pour sensibiliser sur la violence. Pour réduire les violences en milieu scolaire, Djiby Diakhaté propose la mise en place des assistants sociaux dans les écoles. " Je crois que nos écoles ont besoin d'assistants sociaux. Ils ont besoin d'éducateurs spécialisés. Et les assistants vont prévenir les difficultés chez les enfants ", a-t-il dit. Le projet " Lycées Modèles de la Citoyenneté et Civisme " a été financé par la coopération portugaise.