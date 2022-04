Cote d'Ivoire: Fonction publique - La signature électronique est désormais une réalité

C'est effectif. La signature électronique des documents administratifs annoncée depuis quelques mois par la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, pour fin mars 2022, est désormais une réalité. Cette solution numérique a été validée ce jeudi 31 mars, lors d'une cérémonie, en présence du ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Félix Adom, au Plateau. A cet effet, la première version de la signature électronique a été présentée par le comité qui a travaillé à la mise en œuvre de cet outil à travers une phase de démonstration qui permet de signer électroniquement les documents.

Ainsi, la phase pilote d'utilisation va concerner les documents du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration. Quant à la phase de généralisation, elle sera effective d'ici avril et permettra de signer plusieurs documents en une seule fois. Se félicitant de la réalisation de ce projet, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, qui a sollicité cette solution numérique face au nombre important d'actes à signer à la Fonction publique, a dit que c'est une importante innovation qui va améliorer la gouvernance administrative à travers les gains en temps, en papier, en efficacité et en sécurité. En effet, la célérité dans le traitement et la signature des documents permettront également de gérer un flot important de dossiers de fonctionnaires qui pourront désormais en faire l'usage qu'ils souhaitent. Le ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation s'est réjoui de cette importante innovation technologique qui sera généralisée après la phase pilote de la Fonction publique à l'ensemble des administrations publiques.

La signature électronique prévoit un enrôlement du signataire avec toutes ses références administratives que lui confère le pouvoir de signer des actes administratifs et de toutes les parties impliquées dans la validation d'un acte administratif entièrement. Tout ce processus est pris en charge dans le Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État (Sigfae), cette application numérique de gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État. Le document ainsi signé électroniquement est en fichier PDF et offre toutes les garanties de sécurité car il n'est nullement falsifiable. Cette procédure électronique va également aider à freiner les déplacements fréquents des fonctionnaires des régions à Abidjan à la recherche d'un document administratif. Créée par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci), cette plateforme a été mise en œuvre grâce à l'équipe d'experts du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration. Sa mise en œuvre a bénéficié de l'appui technique du ministère de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation à travers l'Artci.