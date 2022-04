Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - Le prix du super en hausse de 60F CFA, celui du gasoil reste inchangé

" Le prix du super en hausse de 60F CFA quand celui du gasoil reste inchangé grâce à une subvention additionnelle de l'Etat de 64 milliards FCFA pour le mois d'avril. Le prix du super passera de 635 FCFA/L, à 695 FFCFA/L à compter du 1er avril 2022 ", rapporte un communiqué du gouvernement, signé du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Monsieur Thomas Camara. Le maintien du prix du gasoil est dû à une subvention additionnelle de l'Etat de 64 milliards FCFA pour le mois d'avril. Et ce, "pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables", explique le gouvernement. Cela vise à éviter un impact sur le coût du transport en commun et des marchandises et sur l'inflation en général.

Cette tendance à la hausse du prix des produits pétroliers sur le plan mondial souligne le communiqué est dû également à la crise entre la Russie et l'Ukraine qui a entrainé "une importante augmentation des prix à la pompe à la fois du super et du gasoil partout dans le monde et notamment en Afrique." Dans son communiqué, le gouvernement rappelle qu'au total, ce sont environs 120 milliards de F CFA de janvier à avril 2022, qui ont été consentis par l'Etat pour préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire.