Afrique: Réconciliation et cohésion sociale / KKB aux ambassadeurs africains - "La paix est de retour"

Le ministre Kouadio Konan Bertin a rencontré les diplomates africains accrédités en Côte d'Ivoire pour les assurer du retour de la paix.

La paix est définitivement revenue en Côte d'Ivoire, une décennie après la fin de la crise qui l'a secouée. Hier, à l'hôtel Tiama à Abidjan-Plateau, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale l'a affirmé au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les membres du Groupe des ambassadeurs africains en Côte d'Ivoire. "Le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi est au travail et la paix est de retour", a déclaré Kouadio Konan Bertin. "C'est le message d'espoir que je souhaitais faire passer au nom du gouvernement", a-t-il précisé. "La maison ivoirienne est en paix", a-t-il soutenu, avant de se réjouir du retour des fils et filles qui ont quitté le pays aux heures chaudes de la crise. Il a fait savoir que "le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a retiré la Côte d'Ivoire des pays à risque ". Le ministre KKB a rappelé également que "la grande majorité des exilés est rentrée au pays. Le retour du Président Gbagbo, après 10 ans d'absence, constitue un pas essentiel en faveur de la réconciliation dans notre pays ".

Pour le ministre de la Réconciliation, cette paix retrouvée est avant tout à mettre à l'actif du Chef de l'État, mais aussi du gouvernement et des bonnes volontés qui ont pris à bras-le corps ce processus. "Sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara et grâce à la bonne volonté de tous, le dialogue est durablement engagé. La phase 5 du dialogue politique, qui s'est tenue du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, a pu compter sur la participation de 21 partis politiques, dont le Rhdp, le Pdci-Rda, le Fpi, le Ppa-CI et de 26 organisations de la société civile", a précisé Kouadio Konan Bertin.

Il s'est surtout réjoui que tous les participants aient signé le document final qui a pris en compte des décisions qui concourent à consolider la paix, la cohésion sociale et le climat politique. Surtout à une année des élections municipales et régionales. "De ce dialogue, je retiens que tous les participants se sont engagés à se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Et je considère que c'est une victoire pour tous les Ivoiriens", a-t-il fait remarquer. Par ailleurs, Kouadio Konan Bertin a mis en exergue l'engagement et la volonté du Président Alassane Ouattara de travailler davantage pour la consolidation de la paix. "Il est un exemple qui m'inspire chaque jour. Je veux ici témoigner de sa volonté inébranlable de promouvoir la paix. Chaque fois qu'il le peut, le Président de la République défend la cohésion nationale. A chacune de ses prises de décision, il fait le choix du rassemblement et de l'ouverture", a-t-il indiqué. La ministre d'État, Kandia Camara, les ministres Mariatou Koné, Amadou Soumahoro, Myss Belmonde Dogo et Mamadou Touré ont pris part à la rencontre. Le ministre en charge de la Réconciliation a traduit la gratitude de l'État aux diplomates du Groupe des ambassadeurs africains en Côte d'Ivoire qui ont massivement fait le déplacement. Il n'a pas manqué de révéler que le dialogue avec les représentants des nations africaines est "un axe fondamental" de la politique du gouvernement.