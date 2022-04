Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2022 - Les jeunes de Boundji appelés à se faire enrôler

La Confédération de la jeunesse de Boundji a invité récemment les jeunes de cette sous-préfecture du département de la Cuvette à se faire inscrire sur les listes électorales en vue du double scrutin de juillet prochain.

Cadre de communication et de conscientisation, la Confédération de la jeunesse de Boundji vient de tenir son assemblée générale constitutive qui a porté Marko Obea-Makongo à la tête de la commission ad hoc. S'agissant des élections législatives et locales de juillet 2022, le président a attiré l'attention des participants qui sont des votants pour faire un choix qualitatif du fait que les futurs élus soient ceux qui feront des bilans à la fin de leur mandat.

"Pour exercer notre pouvoir de souverain primaire, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales car le moment de corriger et d'être attentif est tout indiqué. On doit rompre avec l'imposition des candidats, le détournement des résultats des urnes par corruption, par l'achat des consciences et le trafic d'influence ", a indiqué Marko Obea-Makongo.

Insistant sur ces élections à venir, il a rappelé que la jeunesse de Boundji se sent marginalisée, selon un sondage. Cette jeunesse revendique, a-t-il dit, l'emploi, notamment le recrutement à la fonction publique, à l'armée, à la police nationale, dans les sociétés paraétatiques et privées. Dénonçant le recul constaté au sein de la population, ce regroupement regrette les valeurs perdues par Boundji dont il faut redorer le blason. " La jeunesse de Boundji exige du conseiller départemental, Faustin Etémaléké Ngodzé, le maintien de sa candidature aux élections législatives de 2022 et lui rassure de son soutien. En outre, elle sollicite humblement, mais fermement, des autorités et responsables qui ont la compétence décisionnaire d'en prendre acte, car elle prend date ", souligne le communiqué final de l'assemblée générale tenue à Boundji.

En effet, la Confédération de la jeunesse de Boundji qui regroupe les jeunes issus des trente-trois villages du district et des six quartiers de la communauté urbaine a pris l'engagement de les conscientiser sur les comportements déviants. D'où l'appel lancé à l'endroit des cadres de Boundji pour sortir les jeunes désœuvrés de l'oisiveté. " La Confédération de la jeunesse de Boundji demande à la population de faire renaître son espoir en ce mouvement, à tous ceux qui aiment et croient au rayonnement de la localité de se rallier à ce regroupement de jeunes. Le but étant de dynamiser les intérêts communs de la population de Boundji en particulier et celle du Congo en général ", conclut le communiqué.