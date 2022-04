Congo-Brazzaville: Devenir une femme d'influence - Emilia Mambissa partage son expérience

Cogérante avec Sarah Yakan de Femme d'influence et CEO du cabinet de conseil et formation Emy&CO, Emilia Mambissa Mokengo est intervenue, le 25 mars, à un panel sur le thème " Devenir une femme d'influence ".

Un temps d'échange organisé dans le cadre de la première édition du salon " Le Congo au féminin " qu'elle avait lancé il y a quelques années en France où elle réside.

Diplômée d'un bac+5 en marketing digital ainsi qu'en communication et formée en entrepreneuriat à HEC Paris, Emilia Mambissa a travaillé dans des entreprises et médias français dans la perspective de grandir en expérience et compétence avant d'entamer, il y a sept ans, une collaboration avec Femme d'influence, un magazine de développement personnel dédié aux femmes en vue de leur donner les clés de la confiance en soi. Une communauté qui se chiffre aujourd'hui à des millions de personnes dans le monde. " J'étais fascinée par le monde féminin et l'entrepreneuriat. J'avais envie de mettre en place des projets et "Femme d'influence" a été comme un tremplin. Ce que je fais et mon parcours, tout est lié. En collaborant avec "Femme d'influence", je venais là de trouver ma passion et ma mission ", se remémore Emilia Mambissa.

Au début de l'année 2013, très jeune, Emilia avait déjà le goût de l'événementiel et la passion pour la transmission du savoir. En 2014, elle lance un événement qui s'adresse aux femmes africaines en Europe (Afropéen). L'initiative visait à créer un réseau avec les femmes africaines en Occident car celles du Congo étant un peu difficiles à répertorier. " On ne sait pas où est-ce qu'elles se cachent (rire). J'arrivais à trouver facilement des femmes de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, etc. A un moment donné, je me suis dit qu'il fallait à tout prix rencontrer ces femmes congolaises en Europe parce que je voulais en savoir un peu plus sur mon pays, ma culture... En le faisant, je n'avais même pas pour ambition de revenir au Congo ", explique-t-elle.

En 2015, lorsqu'elle y fait finalement un tour, Emilia a un déclic et ressent le besoin d'apporter quelque chose à son pays. Elle qui n'y a pas grandi et n'a aucun réseau sur place s'interroge sur comment arriver à ses fins. Ainsi, elle décide de retourner en France et de gagner en compétence en vue de pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. Chemin faisant, en 2017, elle lance le concept " Le Congo au féminin " en France dédié aux femmes de la diaspora congolaise. Compte tenu de son franc succès après trois éditions, Emilia décide de l'organiser au Congo du 25 au 26 mars dernier, à Brazzaville. Ce, en parallèle de sa boîte Emy&CO, créée il y a peu.

Sa vision d'une femme d'influence

Pour Emilia Mambissa, une femme d'influence c'est une femme qui, par ce qu'elle est, donc ses valeurs, son identité et ce qu'elle fait, a un impact positif. Il ne s'agit pas d'être une star, voyager ou avoir une vie de luxe. " Avoir un impact commence par son environnement : sa famille, ses amis, ses collègues... Une femme d'influence se crée de la valeur à travers ce qu'elle dit et fait. C'est pourquoi, il doit y avoir une cohérence de valeur entre ce que nous sommes et ce que les autres disent de nous ", a-t-elle confié.

A en croire ses propos, chaque femme qui aspire à avoir de l'influence autour d'elle doit être une bosseuse, une visionnaire sinon on ne va nulle part, un leader, une charismatique qui puise son essence dans la confiance en soi pour dégager quelque chose de fort sans même ouvrir la bouche. D'ailleurs, la jeune femme appelle la gent féminine congolaise à s'inspirer des différents modèles que regorge présentement le pays comme Francine Ntoumi, Christine Makani, etc.